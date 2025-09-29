Plaza cambiaria de Argentina se reacomoda a nuevo cepo que limita negocios especulativos

BUENOS AIRES, 29 sep (Reuters) - El peso argentino operaba en baja en los primeros negocios del lunes en medio de especulaciones sobre el futuro de la economía doméstica luego de que el Banco Central (BCRA) limitara el viernes los negocios cambiarios especulativos de corto plazo.

El BCRA dispuso que si se adquieren dólares en el mercado no se podrán comprar títulos con liquidación en moneda extranjera por los próximos 90 días para evitar la operación conocida como "rulo", en la que se aprovecha la brecha entre ambos mercados.

"La medida impide a los individuos arbitrar el dólar oficial con el (denominado dólar) 'MEP'. Sin embargo, menos oferta en los dólares financieros tienen consecuencias, incentivando ahora el arbitraje del dólar oficial versus el informal. Como ya se ha visto en el pasado, más cepo son menos reservas", dijo el economista Roberto Geretto de AdCap.

El peso interbancario caía un leve 0,15% a 1332 unidades por cada dólar, luego de perder un 3,27% en la apertura y recuperarse un 5,56% durante la semana pasada.

Por su parte, los negocios en el bursátil "CCL" se pactaban a 1476,63 unidades y en el bancario dólar "MEP" a 1434,15 unidades, y en el referencial mercado marginal (blue) a 1435 pesos por unidad.

La fuerte liquidación de dólares de exportaciones agrícolas, tras una quita temporal de impuestos que representó unos US$7000 millones, y el apoyo brindado por Estados Unidos con la negociación de un swap de monedas por US$20.000 millones buscan calmar los mercados de Argentina.

Los negocios a futuro promediaban valores de 1414,5 unidades para finales de octubre tras unas peleadas elecciones legislativas y de 1533 unidades para los contratos a fin de 2025.

"El apoyo de Estados Unidos es fundamental para la Argentina, despeja las dudas sobre el cumplimiento del pago de la deuda futura", dijo el analista Salvador di Stefano.

"En este contexto, deberías tener un menor riesgo país, los primeros beneficiados serán los bonos soberanos en dólares, seguidos de los tenedores de bonos en pesos, y por último las acciones son las que más tienen para subir, en un mercado que es muy volátil, y no apto para cardiacos, aunque las ganancias pueden hacerte rey", señaló.

El índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires perdía un 0,15% hacia las 1400 GMT, al tiempo que los bonos soberanos en el mercado extrabursátil subían en promedio un 0,2% en la preapertura de los negocios locales.

