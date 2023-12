PARÍS (AP) — La explanada del Ayuntamiento de París bulle de actividad estas fiestas: Niños girando en un carrusel centelleante, compradores curioseando en un mercado navideño, turistas posando ante enormes carteles que anuncian los Juegos Olímpicos de 2024... y decenas de familias migrantes en busca de un techo bajo el que cobijarse.

Unas 50 familias con niños de entre tres meses y 10 años se reunieron en la plaza del Ayuntamiento la noche de Navidad, para conocer a miembros de grupos de ayuda que distribuyen alimentos, mantas y pañales y ayudan a encontrar alojamiento temporal. Una escena similar se repite casi todas las noches bajo la ornamentada fachada del monumento parisino.

Algunos se sentaron sobre trozos de cartón con sus maletas. A un niño pequeño que llegó en calcetines le dieron zapatos, y a un niño mayor le entregaron un regalo en un envoltorio brillante.

Muchas de las familias proceden de países africanos francófonos, como Burkina Faso, Costa de Marfil y Senegal.

Aicha, de 20 años, está entre los que buscan refugio. Llegó a París desde Mali en 2020 y dio a luz a un niño, Ismael, el año pasado.

“Dormimos aquí fuera o en el metro, pero no es seguro porque hay matones. Es complicado, tenemos que negociar, no tenemos solución. Pero no soy sólo yo, hay muchas familias que duermen a la intemperie”, dijo a The Associated Press. Habló con la condición de que no se publicara su nombre completo porque no tiene papeles de residencia.

A los trabajadores humanitarios les preocupa que las autoridades parisinas desalojen a los inmigrantes y otras personas que duermen en la calle antes de los Juegos Olímpicos del año que viene sin ofrecerles opciones de alojamiento a más largo plazo. Los organizadores de la justa olímpica afirmaron que están trabajando con grupos de ayuda para encontrar soluciones para quienes viven en la calle, incluidas las numerosas personas que llegan a París procedentes de todo el mundo en busca de refugio o empleo.

Angela Charlton contribuyó a este despacho.