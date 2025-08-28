Plaza financiera argentina recupera precios contra reciente derrumbe

BUENOS AIRES, 28 ago (Reuters) - El mercado financiero de Argentina buscaba reacomodarse al alza el jueves mediante una selecta recompra de posiciones recientemente afectadas por bruscas caídas en medio de tensiones políticas durante plena campaña hacia las elecciones legislativas de octubre.

Escuchas telefónicas ensucian al presidente libertario Javier Milei por presuntas coimas en contratos de la Dirección Nacional de Discapacidad (Andis), luego que el Congreso revirtiera vetos que el Gobierno considera perjudiciales para mantener el superávit fiscal.

Este contexto a solo dos meses de los comicios de medio término, donde el oficialismo pretende sumar una buena cantidad de bancas ante la actual minoría en Diputados y el Senado, viene de provocar un derrumbe en los activos domésticos y debilitar la moneda local por un incremento en el riesgo país.

El índice líder S&P Merval de la bolsa porteña ganaba un 2,3% a las 1355 GMT, contra una caída en torno al 6,5% solo esta semana, al tiempo que la deuda pública extrabursátil avanzaba un 0,4% en la preapertura, tras ceder el 3,8% promedio en las anteriores cuatro sesiones.

En el mercado cambiario, el peso mayorista apenas se depreciaba un 0,15% a 1352 por cada dólar, con una intervención directa del Banco Central (BCRA) en los contratos futuros para descomprimir la tendencia devaluatoria que arrastra la moneda.

El retorno del riesgo país a niveles superiores a los 800 puntos básicos ha disparado la tasa de interés que los bancos deben ofrecer a sus clientes para evitar una masiva fuga de depósitos, las que en el caso de los plazos fijos en pesos superan el 60% anual para anotaciones a 30 días.

A su vez, el BCRA viene de anunciar una nueva alza en el porcentaje de encajes remunerados que las entidades financieras deben destinar de sus depósitos, como tercer apretón monetario desde mitad de julio.

Con vigencia desde el lunes venidero, los encajes serán de 3,5 puntos porcentuales más, acercándose peligrosamente al inusual guarismo del 50% anual, lo que tiende a frenar cualquier proceso de reactivación económica.

El Tesoro licitó en la víspera títulos domésticos por un valor efectivo de 7,667 billones de pesos (unos US$5679 millones), mediante el ofrecimiento de tres letras "Lecaps", dos letras "Tamar" y dos títulos ligados al dólar, lográndose una renovación (rollover) de 114,66% sobre los vencimientos del día.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)