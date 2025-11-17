Plaza financiera argentina se distiende y empresas amplían financiación

BUENOS AIRES, 17 nov (Reuters) - Los mercados financieros de Argentina operaban controlados el lunes mientras se analizan los alcances de un acuerdo comercial del país con Estados Unidos y las empresas buscan financiación por la contracción de las tasas de interés.

Superadas las elecciones de medio término, donde el Gobierno libertario de Javier Milei obtuvo un triunfo mejor al esperado, las variables del mercado tienden a un amplio reacomodamiento.

El reciente anuncio de un acuerdo de cooperación bilateral en materia de comercio e inversiones entre Argentina y Estados Unidos, que habilitaría condiciones más favorables para exportadores locales, también reposiciona a las empresas.

Por ello, varias salieron o analizan la colocación de las llamadas "Obligaciones Negociables" (ON) para buscar fondeo del mercado con la idea de ampliar negocios o refinanciar proyectos vigentes, dijeron analistas.

El índice accionario S&P Merval de Buenos Aires subía un 0,34% hacia las 1350 GMT, contra un avance en torno al 10% durante las dos semanas previas y un salto cercano al 70% en octubre en línea a los ADRs argentinos cotizados en Wall Street.

Por su parte, el peso mayorista cedía un 0,43% a 1.410 unidades por dólar, con la ratificación del Gobierno de mantener el sistema de bandas para administrar la flotación de la moneda pese al reclamo de inversores para que se flexibilice el régimen cambiario para ayudar a reconstituir las reservas y sostener la inversión extranjera.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)