Plaza financiera de argentina mejora alentada por compras de oportunidad

BUENOS AIRES, 18 ago (Reuters) - Los activos argentinos se cotizaban en alza el jueves por compras de inversores tentados por altas tasas de retorno, pese al riesgo país implícito que conlleva la crisis económica y las divergencias políticas que sufre la nación sudamericana.

El flamante ministro de Economía, Sergio Massa, se comprometió a atacar la alta inflación proyectada en un 90% para el 2022, el creciente déficit fiscal, reforzar las reservas del banco central (BCRA) y reactivar el comercio.

Frente al complejo panorama el mercado muestra una notoria selectividad en segmentación de operaciones y volúmenes operados.

"En vistas de la 'nueva' actitud del BCRA -subiendo las tasas cada vez más rápido- y de las necesidades de financiamiento de Finanzas, seguimos manteniendo la recomendación de posicionarse en instrumentos cortos, preferentemente que devenguen 'carry' CER (inflación)", dijo el agente de liquidación y compensación Neix.

El titular de Hacienda viajará en los primeros días de septiembre a Estados Unidos para mantener diversas reuniones, dijo el jueves el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello.

"Vamos a recibir en los primeros días de septiembre la visita del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, que va a tener reuniones no solamente con el FMI, sino con autoridades del Tesoro, la Casa Blanca, bancos multinacionales", señaló Argüello en un discurso en el Council of the Americas en Buenos Aires.

* La deuda extrabursátil avanzaba un leve 0,2% con preponderancia hacia los ligados a la inflación, contra el retroceso del 1,1% en la víspera con las en torno al futuro económico argentino.

* El riesgo país elaborado por el banco JP.Morgan subía siete unidades, a 2.429 puntos básicos superado el mediodía de Buenos Aires (1600 GMT).

* En la ronda bursátil, el índice Merval ganaba un 2,49%, a 129.112,6 puntos con el aval de empresas energéticas y financieras, más las miradas ajustadas a la próxima publicación de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos.

* El peso mayorista caía un controlado 0,16%, a 135,74/135,76 por cada dólar, con un BCRA que buscaba sumar dólares a sus reservas por sexta ronda, luego de recuperar unos 120 millones en los anteriores cinco días hábiles.

* En los segmentos alternativos, la monda local cotizaba a 293,7 unidades en el bursátil "contado con liquidación" (CCL) , a 283,8 en el denominado "dólar MEP", y cedía a 294 por dólar en el marginal o 'blue'.

(Reporte de Jorge Otaola; con colaboración de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)