BUENOS AIRES, 20 oct (Reuters) - El mercado financiero de Argentina mostraba el viernes una marcada prudencia operativa en la última jornada de negocios antes de una elección presidencial con resultado incierto.

Tras cómputos finales de tercios en los comicios primarios (PASO), el domingo medirán sus fuerzas el libertario Javier Milei, que propone dolarizar la economía y eliminar el banco central (BCRA), el ministro de Economía, Sergio Massa, que defiende el peso, y la opositora de centroderecha Patricia Bullrich, que alienta la bimonetización.

"Después de varios meses de espera y de una importante escalada en la volatilidad luego de las elecciones primarias de agosto, finalmente tendrá lugar este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales", dijo el Grupo SBS.

Las dolarizaciones de carteras a modo de coberturas ante la depreciación de la moneda y la alta inflación fueron moneda corriente en el mercado, cuando se acrecentaron los controles oficiales para mantener el equilibrio de la plaza.

"Los inversores esperan ansiosamente no sólo los resultados y las primeras lecturas que depararán (las urnas), sino especialmente cómo será el proceso de transición -y eventual coordinación- hacia el 10 de diciembre según haya finalmente ¨ballotage¨ o no", señaló el economista Gustavo Ber.

A esto también "se suma la capacidad y viabilidad desde entonces de implementar un rápido y decidido plan de estabilización económica ante los elevados costos con los que vendrá asociados", señaló.

* El peso en los mercados alternativos electrónicos donde se consiguen dólares mediante la compra y venta de bonos operaba en mínimos a 1.007,8 pesos por dólar en el bursátil "contado con liquidación" (CCL) y a 915,20 en el denominado "dólar MEP".

* "En un contexto de alta incertidumbre política, el CCL sigue extendiendo su tendencia alcista en la antesala de los comicios a pesar de la ampliación de regulaciones establecida en la última semana", dijo Portfolio Personal inversiones (PPI).

* Por su parte, el mercado marginal o 'blue' no mostraba operaciones genuinas dados los fuertes controles oficiales que se registran en los últimos días para desalentar la operatoria informal del peso.

* "No hay negocios en firme y ahora hay varios tipos de dólar blue porque el mercado no está formado", dijo un operador y señaló que "muchos operadores directamente no trabajan por temor a clausuras".

* Por su parte, el peso interbancario, se mantenía estable a 350,05 por dólar en una plaza regulada por el banco central (BCRA). En la víspera el BCRA logró comprar del mercado unos 58 millones de dólares, con lo que cortó una racha de siete jornadas de ventas.

* En la plaza bursátil, el índice accionario líder S&P Merval retomaba su corriente alcista por compras de coberturas luego de dos sesiones en baja en las que acumuló una pérdida del 7,24%.

* El S&P Merval mejoraba un 3,47%, a 790.634,37 unidades a las 12.30 hora local (1530 GMT), liderado por las mejoras anotadas en empresas energéticas y financieras.

* En la plaza extrabursátil local, los bonos soberanos mejoraban en promedio un 0,2%, al tiempo que el riesgo país argentino realizado por el banco JP.Morgan subía 14 unidades, a 2.415 puntos básicos.

"Desde las PASO hasta ahora, el desempeño del precio promedio de la deuda argentina fue explicado aproximadamente en 68,5% por factores externos y 31,5% por factores idiosincráticos o locales", estimó PPI.

* Los desarmes de posiciones en fondos argentinos registran su pero caída semanal desde 2021.

(Reporte de Walter Bianchi; con la colaboración de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)