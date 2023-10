BUENOS AIRES, 11 oct (Reuters) - El mercado argentino se movía con disparidad el miércoles por reacomodamientos de carteras ante nuevas trabas a grandes operadores en los mercados alternativos de cambio y controles oficiales que limitan la negociación marginal del peso, cuando los inversores buscan dolarizar sus tenencias a poco de elecciones presidenciales.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso nuevos límites y restricciones para operar los dólares implícitos por lo que los inversores extranjeros podrán negociar hasta 100.000 dólares diarios, mientras que los locales no tienen cupo, pero deberán informar con cinco días hábiles si quieren operar más de 200.000 dólares.

En las últimas semanas se aligeraron las dolarizaciones de carteras ante un incierto panorama político y económico tras el recambio presidencial que se realizará el 10 de diciembre.

En 11 días los argentinos irán a las urnas para elegir nuevo mandatario, donde tienen mayores chances el libertario Javier Milei, que propone dolarizar la economía y eliminar el banco central (BCRA), el actual ministro de Economía Sergio Massa, defensor del peso, y Patricia Bullrich de la centroderecha, que alienta la bimonetización.

"El gran desafío que tenemos el año que viene es que, sea quien sea el presidente, pueda generar capital político suficiente como para encaminar un proceso de estabilización", dijo a Reuters el exviceministro de Economía Fernando Morra.

"Eso va a ser difícil por el tipo de elección que estamos viendo. No me animaría a decirte que esto no puede estar peor porque la política no nos está dando herramientas para pensar en una estabilización", estimó.

* El peso en los mercados alternativos electrónicos operaba en baja a 938,6 unidades en el bursátil "contado con liquidación" (CCL) y a 858,6 en el denominado "dólar MEP", usados para invertir en la moneda local y dolarizar, generalmente en el exterior.

* Por su parte, los negocios en el reducido mercado marginal o 'blue' se pactaban a 1.000 por cada dólar, luego de marcar en la víspera un nivel piso histórico de 1.050 unidades para la venta, dijeron operadores.

* En la ronda interbancaria, el peso se mantenía estable en torno a los 350,05 por dólar mediante control de liquidez desde el BCRA, entidad que en la víspera debió desprenderse de unos 220 millones de dólares para abastecer la demanda del mercado.

* Los bonos soberanos en la plaza extrabursátil mejoraban en promedio un 1,5% ante compras especulativas dado sus jugosos retornos, pero con un alto riesgo.

* "La deuda soberana en dólares recupera parte del terreno delegado en las últimas semanas. Sin embargo, este incremento parece insignificante si vemos la merma que exhibió la deuda en dólares desde inicios de septiembre", dijo Portfolio Personal Inversiones. "La dinámica positiva de la última jornada se dio en un contexto favorable para el universo emergente", explicó.

* El índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires caía una selectivo 0,12%, a 696.976,99 unidades a las 13.10 hora local (1610 GMT), tras alcanzar un máximo histórico intradiario de 718.068,06 unidades.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)