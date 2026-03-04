Plaza financiera de Argentina sigue expectante a desarrollo guerra en Oriente Medio

BUENOS AIRES, 4 mar (Reuters) - El desarrollo de la embestida bélica de Estados Unidos e Israel en Irán seguía marcando el miércoles el ritmo de los negocios financieros en Argentina ya que los inversores buscan refugio seguro para sus carteras

La suba en el precio del petróleo, tras la interrupción de las exportaciones de crudo y gas natural de Oriente Medio, crea un clima tenso y dudas sobre su impacto inflacionario

"Un conflicto prolongado con el Brent a 90 dólares o más consolidaría presiones inflacionarias, especialmente en economías con monedas débiles e importadoras netas, obligando a subidas de tasas más agresivas, limitando estímulos y afectando expectativas de precios", dijo Ion Jáuregui de ActivTrades

Analistas argentinos estiman que la inflación de febrero rondaría el 3%, pese a los esfuerzos del Gobierno libertario de Javier Milei para derrotarla

"No vemos una perforación del 2% en el corto plazo. La inflación probablemente se mantenga en la zona de 2,5%/3% para el mes de febrero", estimó Emilio Botto de Mills Capital Group

En este marco, el peso argentino permanecía equilibrado en torno a las 1.415 por dólar, con negocios para finales de junio en torno a las 1.540 unidades

El banco central (BCRA), que a diario compra divisas para respaldar sus reservas internacionales, acumula compras por 2.801 millones de dólares en lo que va de 2026

"No vemos un cambio de tendencia brusco para marzo. El tipo de cambio oficial probablemente se mantenga en la zona actual durante el mes, con algo de volatilidad pero cerca de los 1.400 pesos", acotó Botto, y señaló que "el BCRA debería continuar con el ritmo de compras, lo que ayuda a sostener este equilibrio"

En la preapertura del mercado extrabursátil los bonos soberanos subían levemente tras cuatro sesiones en baja, y el índice accionario S&P Merval de Buenos Aires ganaba un selectivo 1,1%, cortando una seguidilla de cinco jornadas negativas

El riesgo país argentino se ubicaba en los 574 puntos básicos reflejando la cautela inversora

"La compresión hacia niveles de 450 puntos luce más como una cuestión de tiempo que de un 'driver' puntual. Si se sostiene la acumulación de reservas y la estabilidad macro", agrego Botto

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)