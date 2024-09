Plazo de visados para algunos visitantes del mundial de fútbol se está cerrando, según grupo de viajes

Por Doyinsola Oladipo

NUEVA YORK, 18 sep (Reuters) - El plazo para obtener por primera vez un visado de visitante en Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA de 2026 se está cerrando para algunos aficionados al fútbol, dijo la Asociación de Viajes de Estados Unidos en un evento de prensa esta semana, aunque el gobierno federal dice que los viajeros todavía tienen tiempo. Los plazos de tramitación del visado de visitante han aumentado hasta 600 días para los viajeros de algunos países, un gran obstáculo para los aficionados que quieran apoyar a uno de los 48 equipos aún por determinar que competirán en el acontecimiento deportivo mundialmente seguido. "Si no tienes tu visa hoy, no podrás asistir a la Copa Mundial que se celebrará en 2026", declaró a un grupo de periodistas Geoff Freeman, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, una organización sin ánimo de lucro. El Departamento de Estado de Estados Unidos dice que la situación no es tan grave, ya que evalúa regularmente la capacidad y los tiempos de espera en los países con probabilidades de jugar en el torneo, programado de junio a julio de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

"Aunque animamos a los posibles visitantes de la Copa Mundial de la FIFA que vayan a necesitar visados estadounidenses a que los soliciten ahora, los aficionados todavía tienen tiempo de sobra para solicitar sus visados", dijo un portavoz del Departamento de Estado en un comunicado. Los viajeros están esperando un promedio de 260 días para una cita de entrevista para un visado de visitante por primera vez, dijo Freeman. El tiempo medio de espera en Colombia es actualmente de unos 670 días, según la asociación, lo que significaría que esos visitantes se perderían el torneo. En México, la espera promedio es de 458 días, y los viajeros de la India se enfrentan a esperas de hasta 404 días para una entrevista.

Más de 30 millones de viajeros tienen visados de turista válidos en Estados Unidos y, por lo tanto, no tendrían ningún problema si quisieran asistir al evento, según el Departamento de Estado. La FIFA está trabajando con los gobiernos canadiense, mexicano y estadounidense para garantizar que quienes necesiten visados puedan obtenerlos, dijo un portavoz. (Reporte de Doyinsola Oladipo en Nueva York; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters