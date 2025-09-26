Pleno de Barcelona aprueba que se impida la presencia de Israel en eventos y congresos

BARCELONA, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado a petición de BComú una moción que insta a implementar medidas que impidan la presencia de Israel en eventos y congresos que se celebren en la ciudad. La iniciativa transaccionada con el gobierno municipal, que ha dado su apoyo, se ha votado este viernes y ha contado con el apoyo de PSC, BComú y ERC; la abstención de Junts, y los votos en contra de PP y Vox.

La segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, ha señalado que la responsabilidad del Ayuntamiento "siempre va más allá de la institucional y más cuando la dignidad de las persona y su vida se ve quebrada". "Lo hemos vuelto a demostrar con el Distrito 11 y nuestro voto favorable responde a una línea política de una Barcelona comprometida con la paz y la justicia", ha añadido.

Por su parte, la líder de BComú, Janet Sanz, ha insistido en pedir que Barcelona "debe hacer todo lo posible y necesario para presionar al estado genocida de Israel", y ha abogado por dejar al país fuera de los congresos que se organicen en la ciudad.

La propuesta también incluye que el consistorio pida vetar la presencia de equipos israelíes en el Gran Départ del Tour de Francia que la ciudad acogerá el año que viene.

GRUPOS

La concejal de ERC, Rosa Suriñach, ha apoyado la moción alegando que "el boicot internacional es una herramienta justa en casos extremos" y ha defendido el impacto que puede tener que una ciudad como Barcelona tome estas medidas.

La concejal de Junts Neus Munté ha defendido que su formación apuesta por la diplomacia: "El impacto que puede tener el boicot a la resolución final del conflicto puede ser nulo y además puede tener impacto negativo en nuestra ciudad".

El concejal del PP Juan Milián ha tachado la propuesta de los comunes de "equivocada y deshonesta" porque no hace referencia a los crímenes cometidos por la organización terrorista Hamás.

Finalmente, el líder de Vox en el consistorio, Gonzalo de Oro, ha dicho que la iniciativa es surrealista porque "no tiene nada que ver con los problemas de los barceloneses y se trata de un autoboicot del Ayuntamiento con ferias y eventos tan importantes de la ciudad".