Pleno de triunfos para las favoritas en el WTA 1000 de Wuhan
Jornada sin sorpresas en Wuhan: todas las favoritas se clasificaron para los cuartos de final del to
- 1 minuto de lectura'
Jornada sin sorpresas en Wuhan: todas las favoritas se clasificaron para los cuartos de final del torneo chino, empezando por las dos principales figuras del circuito femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka y la polaca Iga Swiatek.
La N.1 derrotó a la rusa Liudmila Samsonova en dos sets y se medirá en cuartos a la kazaja Elena Rybakina.
Swiatek, por su parte, también se impuso en dos sets a la suiza Belinda Bencic y en cuartos se medirá a la italiana Jasmine Paolini.
En semifinales, la N.2 podría encontrarse con la estadounidense Coco Gauff, tercera jugadora mundial, clasificada también para los cuartos.
Resultados de la jornada en el WTA 1000 de Wuhan:
. Individual femenino - Octavos de final:
Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a Liudmila Samsonova (RUS/N.16) 6-3, 6-2
Elena Rybakina (KAZ/N.8) a Linda Nosková (CZE) 6-3, 6-4
Katerina Siniaková (CZE) a Iva Jovic (USA) 7-5, 6-3
Jessica Pegula (USA/N.6) a Ekaterina Alexandrova (RUS/N.9) 7-5, 3-6, 6-3
Laura Siegemund (GER) a Magdalena Frech (POL) 6-4, 7-6 (7/2)
Cori Gauff (USA/N.3) a Zhang Shuai (CHN) 6-3, 6-2
Jasmine Paolini (ITA/N.7) a Clara Tauson (DEN/N.10) 3-6, 6-1, 3-1 y abandono
Iga Swiatek (POL/N.2) a Belinda Bencic (SUI/N.13) 7-6 (7/2), 6-4
./bds/mcd/dam
Otras noticias de WTA
- 1
Claudia Sánchez: de la publicidad que le cambió la vida a la decisión de alejarse del medio y el recuerdo del Nono Pugliese
- 2
Caribe en estado puro: aguas cristalinas y pueblitos que parecen de película
- 3
Uno por uno. Cómo votaron en general los diputados la ley que busca limitarle a Milei el uso de los DNU
- 4
The Voice of Hind Rajab, la película de la que habla del mundo, se verá en el Festival de Mar del Plata