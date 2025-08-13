Plus500 retribuirá con 142 millones adicionales a sus accionistas mediante recompras y dividendos

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

La firma de tecnología financiera multiactivos Plus500 ha anunciado una distribución adicional para los accionistas de la compañía por importe de US$165 millones (142 millones de euros) mediante programas de recompra de acciones y el reparto de dividendos, después de haber aumentado sus ingresos y beneficios en el primer semestre del año. En concreto, durante la primera mitad del ejercicio, la plataforma obtuvo un beneficio de US$149,6 millones (128 millones de euros), un 0,5% más que un año antes, mientras que el Ebitda aumentó un 1%, hasta US$185,1 millones (159 millones de euros).

De su lado, los ingresos contabilizados hasta junio sumaron US$415,1 millones (357 millones de euros), un 4,2% más que un año antes, con un crecimiento del 4,4% del negocio de 'trading', hasta US$385,5 millones (331 millones de euros), y una mejora del 1,7% de los ingresos por intereses, hasta US$29,6 millones (25,4 millones de euros).

El grupo incorporó a 56.165 nuevos clientes en el primer semestre de 2025, un 1% menos, aunque los clientes activos aumentaron un 2,2%, hasta los 179.931 usuarios. Además, los depósitos de clientes alcanzaron un récord en el semestre de US$3100 millones (2600 millones de euros).

Tras la presentación de resultados, Plus500 ha anunciado retornos adicionales para los accionistas por valor de US$165 millones (142 millones de euros), incluyendo programas de recompra de acciones por valor de US$90 millones (77 millones de euros) y dividendos totales de US$75 millones (65 millones de euros).

El programa de recompra de acciones incluye un programa provisional de recompra de US$35 millones (30 millones de euros) y un programa especial de recompra de US$55 millones (47 millones de euros) que comenzarán tras la finalización del programa actual de recompra de acciones de US$110 millones (94 millones de euros), anunciado e iniciado el pasado 18 de febrero.

De su lado, la retribución en dividendos incluye el abono de un dividendo provisional de US$35 millones (30 millones de euros), equivalente al pago de 0,4925 dólares por acción, y un dividendo especial de US$40 millones (34 millones de euros), equivalente a 0,5628 dólares por acción, lo que equivale a un dividendo total por acción de 1,0553 dólares.

Los dividendos a cuenta y especiales tienen fecha ex dividendo el 21 de agosto de 2025, fecha de registro el 22 de agosto de 2025 y fecha de pago el 11 de noviembre de 2025.

"Estas nuevas rentabilidades para los accionistas subrayan la confianza continua del consejo de administración en las perspectivas de Plus500 y reflejan la sólida posición financiera del grupo", explicó la entidad, que para el conjunto de 2025 ha anunciado retornos de US$365 millones (313 millones de euros).