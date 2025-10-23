LA NACION

Plusmarquista mundial femenina de maratón Chepngetich, sancionada tres años por la AIU

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Plusmarquista mundial femenina de maratón Chepngetich, sancionada tres años por la AIU
Plusmarquista mundial femenina de maratón Chepngetich, sancionada tres años por la AIU

23 oct (Reuters) - La plusmarquista mundial de maratón Ruth Chepngetich fue sancionada el jueves con tres años de suspensión por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) tras admitir haber infringido las normas antidopaje en relación con el diurético prohibido hidroclorotiazida.

Chepngetich, que había sido suspendida provisionalmente en julio, cambió su explicación del resultado positivo y la AIU solicitó posteriormente una sanción de cuatro años, reducida a tres por haber admitido las infracciones.

La atleta pulverizó el récord femenino de maratón en Chicago en octubre corriendo dos horas, nueve minutos y 56 segundos para convertirse en la primera mujer en bajar la marca de 2:10 horas.

En abril, Chepngetich se retiró del Maratón de Londres, afirmando que "no se encontraba en un estado mental ni físicamente adecuado" para competir al máximo de sus posibilidades. (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Edición de Sharon Singleton. Editado en español por Natalia Ramos)

LA NACION
Más leídas
  1. La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria
    1

    La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria y el rescate de Trump

  2. Quién gana en la provincia, según las últimas encuestas
    2

    Encuestas de la elección en Córdoba 2025: quién gana en la provincia, según las últimas mediciones

  3. Los investigadores siguen una pista que pone a la pareja desaparecida en Chubut como víctima de un robo
    3

    Los investigadores siguen una pista que pone a la pareja desaparecida en Chubut como víctima de un robo

  4. El ocaso de Tiger Woods: lejos de las canchas y destinado a desaparecer del ranking mundial
    4

    El ocaso de Tiger Woods: lejos de las canchas de golf y destinado a desaparecer del ranking mundial

Cargando banners ...