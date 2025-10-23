Plusmarquista mundial femenina de maratón Chepngetich, sancionada tres años por la AIU

23 oct (Reuters) - La plusmarquista mundial de maratón Ruth Chepngetich fue sancionada el jueves con tres años de suspensión por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) tras admitir haber infringido las normas antidopaje en relación con el diurético prohibido hidroclorotiazida.

Chepngetich, que había sido suspendida provisionalmente en julio, cambió su explicación del resultado positivo y la AIU solicitó posteriormente una sanción de cuatro años, reducida a tres por haber admitido las infracciones.

La atleta pulverizó el récord femenino de maratón en Chicago en octubre corriendo dos horas, nueve minutos y 56 segundos para convertirse en la primera mujer en bajar la marca de 2:10 horas.

En abril, Chepngetich se retiró del Maratón de Londres, afirmando que "no se encontraba en un estado mental ni físicamente adecuado" para competir al máximo de sus posibilidades. (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Edición de Sharon Singleton. Editado en español por Natalia Ramos)