Pluspetrol de Argentina dice acordó con Continental Resources ceder participación en área de Vaca Muerta: comunicado

BUENOS AIRES, 17 de noviembre (Reuters) - La petrolera Pluspetrol dijo el lunes que acordó ceder a Continental Resources Argentina su participación del 90% en la Unión Transitoria de Empresas Los Toldos II Oeste, en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el oeste de Argentina, según un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores.

El acuerdo está sujeto "a ciertas condiciones precedentes", indicó la compañía sin dar mayores detalles.

Un portavoz de Pluspetrol declinó hacer comentarios al ser consultado por Reuters. Continental Resources no respondió a un mensaje.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, destacó la operación y auguró que más empresas internacionales se sumarán al desarrollo energético del país.

"Llega a Vaca Muerta uno de los pioneros del desarrollo no convencional en Estados Unidos", dijo Caputo en su cuenta de X.

"Excelente noticia para Argentina y que seguramente será imitada por otras compañías petroleras independientes americanas que ven que el potencial del shale en Argentina ahora tiene un marco político y económico que justifica la inversión", agregó.

(Reporte de Eliana Raszewski, editado por Lucila Sigal)