LIMA, 4 mar (Reuters) - La firma Pluspetrol dijo el miércoles que suspendió su producción de ‌GLP en Perú y ‌cerró ⁠sus válvulas de suministro de gas natural y líquidos tras la rotura de un ducto de transporte de gas natural ​en una ⁠zona ⁠amazónica del sur del país.

*La rotura del ducto operado por la firma ​Transportadora de Gas del Perú (TGP) se produjo el domingo en el ‌distrito de Megantoni, en la región del ​Cusco, a unos kilómetros del yacimiento ​Camisea donde Pluspetrol extrae gas natural.

*Pluspetrol informó en un comunicado que tras la rotura del ducto se interrumpió el envió de gas natural hacia su Planta de Fraccionamiento ubicado en Pisco, en la costa central del país, "quedando así ​interrumpida en dichas instalaciones la producción de GLP, entre otros productos".

*Una fuente cercana a la ⁠empresa dijo a Reuters que Pluspetrol estaba usando su stock de GLP para despachar a ‌sus clientes en el país. La planta de Pisco abastece a cerca del 70% del consumo de GLP en Perú, según datos de la compañía.

*Pluspetrol, operador del Consorcio Camisea, afirmó que ha puesto a disposición de TGP sus recursos logísticos y viene coordinando con las autoridades nacionales con el ‌objetivo de contribuir con una pronta solución a la contingencia actual.

*La compañía indicó que ⁠sus plantas de Pisco y las Malvinas en la costa "se ‌mantienen listas para reanudar producción a plena capacidad una vez ⁠que TGP haya reiniciado su servicio de transporte ⁠en los ductos de gas natural y líquidos de gas".

*El Ministerio de Energía y Minas informó el lunes que declaró "en emergencia" el transporte de gas natural por la red de ductos durante 14 días, periodo en ‌el que se priorizará el abastecimiento ​de gas al mercado interno, principalmente para e uso residencial, comercio y servicios esenciales.

*Transportadora de Gas del Perú dijo que restringirá temporalmente el suministro de gas a usuarios del sector industrial ‌y eléctrico, mientras trabaja en la emergencia. (Reporte de Marco Aquino)