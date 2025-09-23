LA NACION

PMI compuesto provisional de EEUU cae a 53,6 en septiembre

Bola de valores; Bolsa de comercio; Buenos AIres; Economía
PMI compuesto provisional de EEUU cae a 53,6 en septiembre

Por Lynx Insight Service

* El índice PMI compuesto provisional sobre actividad en el sector empresarial de Estados Unidos cayó a 53,6 en septiembre, según los datos del sondeo entre gerentes de compras publicado el martes por S&P Global.

* El PMI compuesto de agosto había mostrado un nivel de 54,6.

* En el caso del sector manufacturero, el PMI provisional cayó a 52,0 en septiembre.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra manufacturera se situara en 52,0 en septiembre.

* El indicador PMI manufacturero de agosto había mostrado un nivel de 53,0.

* El PMI provisional del sector servicios cayó a 53,9.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra del sector servicios se situara en 54,0 en septiembre.

* El dato del sector servicios de agosto había mostrado un nivel de 54,5.

