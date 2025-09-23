LA NACION

PMI compuesto provisional Reino Unido cae a 51,0 en septiembre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice provisional compuesto del sondeo de gestores de compras (PMI) de Reino Unido cayó a 51,0 en septiembre, según el sondeo publicado el martes por S&P Global.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador provisional compuesto, que incluye a los sectores de servicios y fabricación, se situara en 53,0 en septiembre.

* El índice compuesto de agosto había mostrado un nivel de 53,5.

* En cuanto al índice del sector manufacturero, cayó a 46,2.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra manufacturera se situara en 47,1 en septiembre.

* El indicador manufacturero de agosto había mostrado un nivel de 47,0.

* El PMI provisional de servicios bajó al 51,9.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 53,5 en septiembre.

* El dato del sector servicios de agosto había mostrado un nivel de 54,2.

