PMI compuesto provisional Reino Unido se situaba en 53,0 en agosto, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

21 ago (Reuters) -

* El índice provisional compuesto del sondeo de gestores de compras (PMI) de Reino Unido se situaba en 53,0 en agosto, según el sondeo publicado el jueves por S&P Global.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador provisional compuesto, que incluye a los sectores de servicios y fabricación, se situara en 51,6 en agosto.

* En cuanto al índice del sector manufacturero, cayó a 47,3.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra manufacturera se situara en 48,3 en agosto.

* El indicador manufacturero de julio había mostrado un nivel de 48,0.

* El PMI provisional de servicios se situaba en 53,6.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 51,8 en agosto. (Información de Patrycja Dobrowolska)