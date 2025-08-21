PMI compuesto provisional Reino Unido se situaba en 53,0 en agosto, por encima de lo previsto
Por Lynx Insight Service
21 ago (Reuters) -
* El índice provisional compuesto del sondeo de gestores de compras (PMI) de Reino Unido se situaba en 53,0 en agosto, según el sondeo publicado el jueves por S&P Global.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador provisional compuesto, que incluye a los sectores de servicios y fabricación, se situara en 51,6 en agosto.
* En cuanto al índice del sector manufacturero, cayó a 47,3.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra manufacturera se situara en 48,3 en agosto.
* El indicador manufacturero de julio había mostrado un nivel de 48,0.
* El PMI provisional de servicios se situaba en 53,6.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 51,8 en agosto. (Información de Patrycja Dobrowolska)
