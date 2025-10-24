LA NACION

PMI compuesto provisional Reino Unido sube a 51,1 en octubre, por encima de lo previsto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
PMI compuesto provisional Reino Unido sube a 51,1 en octubre, por encima de lo previsto
PMI compuesto provisional Reino Unido sube a 51,1 en octubre, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice provisional compuesto del sondeo de gestores de compras (PMI) de Reino Unido subió a 51,1 en octubre, según el sondeo publicado el viernes por S&P Global.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador provisional compuesto, que incluye a los sectores de servicios y fabricación, se situara en 50,6 en octubre.

* El índice compuesto de septiembre había mostrado un nivel de 50,1.

* En cuanto al índice del sector manufacturero, subió a 49,6.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra manufacturera se situara en 46,6 en octubre.

* El indicador manufacturero de septiembre había mostrado un nivel de 46,2.

* El PMI provisional de servicios subió al 51,1.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 51,0 en octubre.

* El dato del sector servicios de septiembre había mostrado un nivel de 50,8.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la tasa de interés banco por banco de este jueves 23 de octubre
    1

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 23 de octubre

  2. La inesperada salida de Fabiola Yañez de Madrid: desconcierto, cuentas impagas y contradicciones judiciales
    2

    La inesperada salida de Fabiola Yañez de Madrid: desconcierto, cuentas pendientes y contradicciones judiciales

  3. El ascenso de Gustavo Scaglione, el empresario que se quedó con el canal líder de la TV
    3

    Venta de Telefe: quién es Gustavo Scaglione, el nuevo dueño del canal líder de la TV

  4. Apareció Lourdes: cómo sigue la investigación y la búsqueda de la ex Bandana, este jueves 23 de octubre
    4

    Qué se sabe de Lourdes: así sigue la investigación y la búsqueda de la ex Bandana, este jueves 23 de octubre

Cargando banners ...