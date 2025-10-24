PMI compuesto provisional Reino Unido sube a 51,1 en octubre, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice provisional compuesto del sondeo de gestores de compras (PMI) de Reino Unido subió a 51,1 en octubre, según el sondeo publicado el viernes por S&P Global.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador provisional compuesto, que incluye a los sectores de servicios y fabricación, se situara en 50,6 en octubre.

* El índice compuesto de septiembre había mostrado un nivel de 50,1.

* En cuanto al índice del sector manufacturero, subió a 49,6.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra manufacturera se situara en 46,6 en octubre.

* El indicador manufacturero de septiembre había mostrado un nivel de 46,2.

* El PMI provisional de servicios subió al 51,1.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 51,0 en octubre.

* El dato del sector servicios de septiembre había mostrado un nivel de 50,8.