PMI compuesto provisional Reino Unido sube a 51,1 en octubre, por encima de lo previsto
Por Lynx Insight Service
* El índice provisional compuesto del sondeo de gestores de compras (PMI) de Reino Unido subió a 51,1 en octubre, según el sondeo publicado el viernes por S&P Global.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador provisional compuesto, que incluye a los sectores de servicios y fabricación, se situara en 50,6 en octubre.
* El índice compuesto de septiembre había mostrado un nivel de 50,1.
* En cuanto al índice del sector manufacturero, subió a 49,6.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra manufacturera se situara en 46,6 en octubre.
* El indicador manufacturero de septiembre había mostrado un nivel de 46,2.
* El PMI provisional de servicios subió al 51,1.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 51,0 en octubre.
* El dato del sector servicios de septiembre había mostrado un nivel de 50,8.
