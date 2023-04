Pnc y jpm presentan sus últimas ofertas por el first republic bank en la subasta de la fdic: fuentes

Por Chris Prentice y Nupur Anand

NUEVA YORK, 30 abr (Reuters) - PNC Financial Services Group y JPMorgan Chase & Co estaban entre los bancos dispuestos a presentar ofertas finales por el First Republic Bank (FRB) antes del mediodía del domingo en una subasta dirigida por los reguladores de Estados Unidos, dijeron fuentes conocedoras del asunto.

Se espera que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) anuncie un acuerdo el domingo por la noche, antes de que abran los mercados asiáticos, y es probable que diga al mismo tiempo que se ha incautado del prestamista, según dijeron tres fuentes a Reuters.

Los reguladores estadounidenses están intentando cerrar una venta del FRB durante el fin de semana, en un proceso en el que participó cerca de media docena de bancos, dijeron fuentes el sábado, en el que es probable que sea el tercer gran banco estadounidense en quebrar en dos meses. Guggenheim Securities está asesorando a la FDIC, dijeron el sábado dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Citizens Financial Group Inc era otro de los postores que compiten por el banco, según aseguraron fuentes consultadas el sábado.

La FDIC no estuvo disponible de inmediato para comentar la situación. Guggenheim, el FRB y las entidades declinaron hablar del asunto.

La eventual operación se produciría menos de dos meses después de que Silicon Valley Bank y Signature Bank quebraran, en medio de una fuga de depósitos que obligó a la Reserva Federal a intervenir con medidas de emergencia para estabilizar los mercados.

Aunque los mercados se han calmado desde entonces, un acuerdo sería observado de cerca por la cantidad de apoyo que el gobierno necesita proporcionar.

La FDIC asegura oficialmente los depósitos hasta 250.000 dólares. No obstante, ante el temor de nuevas corridas bancarias, los reguladores tomaron la medida excepcional de asegurar todos los depósitos tanto del Silicon Valley Bank como del Signature Bank.

Queda por ver si los reguladores tendrían que hacerlo también en el caso del FRB. Necesitarían la aprobación de la secretaria del Tesoro, el presidente y las supermayorías de los consejos de la Fed y la FDIC.

Para tratar de encontrar un comprador antes de cerrar el banco, la FDIC está recurriendo a algunos de los mayores prestamistas estadounidenses. Una de las fuentes dijo que se animó a los grandes bancos a pujar por los activos del FRB.

(Reporte adicional de Tatiana Bautzer, Saeed Azhar, David French y Anirban Sen; escrito por Megan Davies; editado en español por Carlos Serrano)

