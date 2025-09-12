PNV celebra la nueva planificación y el aumento de inversión en la red eléctrica anunciada por el Gobierno

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El PNV ha celebrado este viernes la nueva planificación y el aumento de inversión en la red eléctrica en 13.590 millones de euros hasta 2030 anunciado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha apuntado que el aumento de las inversiones era una medida estructural necesaria para responder a las necesidades de la industria vasca y favorecer la sostenibilidad del empleo en el sector.

"Es un paso obligado y necesario que hemos peleado mucho. Seguimos", ha remarcado.

Vaquero ha recordado que para esta nueva planificación el PNV "ha peleado mucho", por lo que ha saludado las líneas generales de la planificación de la red de transporte hasta 2030 que ha presentado este viernes el Gobierno.

"En los próximos días conoceremos más detalles concretos de esta planificación en nuestro territorio, pero que se priorice a la industria en este nuevo mapa es un paso adelante", ha apostillado.

El Ejecutivo ha confirmado que habrá un nuevo límite de la inversión en la red que servirá para ampliarla y permitir que más industrias se conecten.

La portavoz del PNV ha indicado que este nuevo "tope más alto" es una medida estructural necesaria.

"Ha sido trabajoso, nos ha llevado muchas horas y reuniones, pero con nuevas inversiones tenemos ya un espacio de mejora con el que avanzar", ha remachado Maribel Vaquero, que no obstante ha dicho que analizará la propuesta en detalle.