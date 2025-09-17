PNV confirma reuniones con el Gobierno esta semana para empezar a negociar los Presupuestos de 2026

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha confirmado este miércoles que a lo largo de esta semana mantendrá las primeras reuniones con el Gobierno para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. A principios de septiembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó su intención de presentar los Presupuestos en la Cámara Baja, y este miércoles tanto ERC como PNV ya han confirmado contactos con el Ejecutivo. Por su parte, fuentes de Junts señalaron que no han hablado con el Gobierno sobre este asunto.

“Vamos a mantener las primeras reuniones con el Gobierno sobre los Presupuestos”, ha confirmado la portavoz del PNV en los pasillos de la Cámara Baja, donde ha asegurado que su partido tiene intención de llegar a un “buen acuerdo” y que las cuentas consigan “luz verde” en el Parlamento. A renglón seguido, Maribel Vaquero ha confirmado que será entre “estos días y esta semana” cuando se produzcan las primeras reuniones con el Ejecutivo. Eso sí, la portavoz del PNV ha comentado que no puede adelantar más del contenido de las negociaciones porque todavía son las primeras reuniones y falta por ver cómo se desarrollan.