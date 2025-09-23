PNV pide que las “administraciones más cercanas” tomen decisiones sobre la tauromaquia ante la ILP para desprotegerla

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero Montero, ha pedido que sean las "administraciones más cercanas" las que tomen las decisiones sobre la tauromaquia, ante la Iniciativa Legislativa Popular que pide dejar de considerarla patrimonio cultural.

"Las decisiones las tienen que tomar siempre, a ser posible, las administraciones más cercanas y por lo tanto también sería indispensable también que pudiéramos tomar ese tipo de decisiones", ha añadido Vaquero Montero.

Precisamente, este martes, la abogada Cristina Ibáñez García, integrante de la Comisión Promotora de 'No Es Mi Cultura', será la encargada de defender formalmente el texto ante los diputados de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados.

El pasado mayo, los promotores de la iniciativa ya comenzaron su ronda de reuniones con los partidos en el Congreso de los Diputados con el fin de buscar apoyos a la derogación de la ley, que establece que la persona designada por la Comisión Promotora será llamada a comparecer en la Comisión, con carácter previo al debate de toma en consideración por el Pleno.

Según señalan los promotores de la iniciativa, una vez realizada la comparecencia en la Comisión de Cultura, se establecerá una fecha para la votación de la ILP en el Congreso y se iniciará el debate de la proposición de ley.

En febrero se entregaron 715.606 firmas y la Junta Electoral Central ha certificado 664.777 firmas válidas de ese total. Los promotores aseguran que se trata de un 32,91% más que las firmas conseguidas por la ILP taurina de 2012 que declaró la tauromaquia como Patrimonio Cultural, que entregó 500.165 firmas validadas.

Así, el objetivo de la ILP es derogar la Ley 18/2013 y así retirar la tauromaquia del Patrimonio Cultural de España. Con ello se busca que las comunidades y municipios tengan competencia sobre esta materia y puedan decidir si autorizan o prohíben las corridas de toros y otros espectáculos taurinos.

Si el Congreso le retirase la protección a la tauromaquia, los espectáculos taurinos se quedarían fuera de ayudas como el Bono Cultural, como ya explicó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a Europa Press.