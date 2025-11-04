Pobladores se resguardan en los techos por inundaciones tras tifón en Filipinas

Pobladores se resguardaron en los techos y en automóviles que flotaban por las calles el martes cuando el tifón Kalmaegi azotó el centro de Filipinas, donde dejó al menos dos muertos.

Cientos de miles de personas fueron desplazadas por la potente tormenta, que tocó tierra antes de la medianoche del martes.

A las 08:00 (00:00 GMT), el tifón avanzaba por las islas de Cebú y Negros con vientos de 150 kilómetros por hora y ráfagas de 185 kph, que derribaron árboles y tendido eléctrico.

"Personas atrapadas en techos piden ser rescatadas", dijo por teléfono a AFP el portavoz de la provincia de Cebú, Rhon Ramos. Agregó que incluso algunos centros de evacuación se vieron inundados.

Don del Rosario, de 28 años, estaba entre las personas atrapadas en un tejado de Ciudad Cebú en medio de la tormenta.

"El agua subió muy rápido. De lo que me dijeron, la inundación comenzó alrededor de las 03:00. Para las 04:00 ya estaba descontrolado, la gente no podía salir" de sus casas, comentó.

Cientos de personas continúan viviendo en tiendas luego de que un terremoto de magnitud 6,9 estremeciera Cebú a finales de septiembre, indicó Ramos.

Filipinas enfrenta un promedio de 20 tormentas y tifones cada año, especialmente en zonas propensas a los desastres donde viven millones de personas en condición de pobreza.

Los científicos advierten que las tormentas son cada vez más frecuentes y poderosas debido al cambio climático provocado por el ser humano.

cgm-cwl/mjw/mas