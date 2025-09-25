Pobreza en Argentina cae a 31,6% en 1er semestre 2025: Indec

BUENOS AIRES, 25 sep (Reuters) - La pobreza en Argentina cayó a un 31,6% de la población en el primer semestre del año, desde el 38,1% registrado en el segundo semestre de 2024, reportó el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el primer semestre del año pasado el indicador había mostrado un nivel de pobreza del 52,9% de la población.

Entre enero y junio pasado, el nivel de indigencia fue del 6,9%, frente al 8,2% del semestre anterior.

La población total de las 31 aglomeraciones analizadas por el ente oficial de estadísticas alcanza a 29,9 millones de personas. (Reporte de Jorge Otaola y Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)