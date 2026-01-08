Pobreza en Chile alcanza al 17,3% tras nueva medición oficial

La pobreza en Chile por ingreso alcanzó el 17,3% en el año 2024, según una nueva medición oficial publicada el jueves.

La última medición de pobreza en Chile fue dada a conocer en 2023 y había establecido para el año 2022 el menor indicador desde que hay registros: 6,5%.

La nueva medición es más exigente e integra ajustes a la canasta básica. Considera, además, en el ingreso total el pago del alquiler.

Si se hubiese mantenido la anterior medición, la pobreza en Chile se hubiera ubicado en el 4,9% sobre una población total de casi 20 millones de habitantes.

La región de La Araucanía, donde se asientan gran parte de comunidades indígenas mapuche, es la que presenta una mayor tasa de pobreza con un 28,6%.

Por el contrario, Magallanes, en el extremo sur del país, tiene la incidencia más baja, con un 9,9%.