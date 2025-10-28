Poca gente quita el polvo así: el secreto de limpieza está en añadir una cucharada de estos productos al agua

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

Quitar el polvo parece una tarea sencilla, pero mantener los muebles limpios más de un par de días es casi imposible. Las superficies vuelven a cubrirse de una fina capa gris incluso después de pasar la bayeta. La culpa es de la electricidad estática, que atrae de nuevo las partículas hacia los muebles. Por suerte, hay una mezcla casera capaz de romper ese ciclo: limpia, repele el polvo y deja la madera brillante durante más tiempo. El truco lo ha compartido en Instagram María Fernández (@marianordichouse), creadora de contenido especializada en orden y limpieza del hogar. Su fórmula utiliza ingredientes naturales y económicos que casi todos tenemos en casa, y promete un resultado inmediato: muebles más limpios, más brillantes y con un agradable aroma cítrico.

LA FÓRMULA CASERA QUE REPELE EL POLVO

Preparar esta solución es tan sencillo como combinar una cucharada de aceite de oliva, una de vinagre de limpieza y otra de jabón lavavajillas en un pulverizador con agua. A la mezcla se le añaden unas gotas de aceite esencial, preferiblemente de limón, para aportar un toque de frescor y potenciar el brillo natural de la madera. Antes de usarla, basta con agitar bien el frasco y pulverizar un poco sobre un paño de microfibra. Con esa bayeta, se limpia la superficie de los muebles, pasando primero con la cara húmeda y luego con la seca. El resultado es inmediato: el polvo se adhiere al paño en lugar de flotar en el aire, y la madera recupera su tono natural y satinado.

CONSEJOS PARA APLICARLA CORRECTAMENTE

Fernández recomienda usar siempre bayetas de microfibra, ya que atrapan mejor las partículas sin rayar la superficie. Conviene aplicar la mezcla sobre el paño y no directamente sobre el mueble, para evitar que la humedad penetre en la madera. Este truco funciona tanto en muebles de madera natural como en lacados, incluso en los blancos, que suelen ensuciarse con mayor facilidad. Su efecto repelente se nota desde la primera pasada y puede repetirse una o dos veces por semana para mantener el brillo y la protección.