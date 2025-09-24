Pocas personas lo saben: dos cintas métricas pueden no medir lo mismo por un hábito aprendido de nuestras abuelas

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

Comparar dos cintas métricas y descubrir que no marcan lo mismo puede resultar sorprendente e imposible -al fin y al cabo, un centímetro es un centímetro aquí y en cualquier parte-, pero lo cierto es que estos pequeños instrumentos de costura o bricolaje pueden acabar perdiendo precisión con el tiempo.

La razón no siempre está en la calidad del material, sino en un gesto cotidiano que muchos hemos repetido en casa sin pensarlo demasiado.

Es ese hábito de guardar la cinta métrica tal y como nos enseñaron nuestras madres y abuelas, enrollándola con fuerza para que ocupe lo menos posible en el costurero o la caja de herramientas.

Un gesto práctico, pero que a la larga puede deformar la cinta y alterar la medida.

Así lo explica el profesor de costura y creador de contenido Armando Scarlett (@skarlettcostura), que en uno de sus vídeos mostró de manera sencilla cómo una cinta puede dejar de medir bien simplemente por la forma en la que la enrollamos al guardarla.

POR QUÉ UNA CINTA MÉTRICA PUEDE DEJAR DE MEDIR BIEN

En su explicación, Scarlett detalla que existen dos motivos principales por los que una cinta métrica puede dar medidas distintas.

El primero está relacionado con la calidad del producto: no todas las cintas están fabricadas con los mismos materiales ni con la misma precisión, y las más baratas pueden presentar pequeñas variaciones desde el inicio.

El segundo motivo es el más sorprendente y, al mismo tiempo, el más común.

Al guardar la cinta enrollada con demasiada fuerza, la sometemos a una tensión que, con el uso continuado, termina por estirarla.

Ese pequeño alargamiento acumulado hace que, al compararla con otra, aparezcan diferencias en las medidas.

CÓMO GUARDAR LA CINTA MÉTRICA CORRECTAMENTE

La solución, según el profesor de costura, es mucho más sencilla de lo que parece.

En lugar de enrollar la cinta sobre sí misma apretándola con fuerza, basta con hacerlo suavemente, dejando que se adapte sin tensión.

De este modo se evita que las fibras se estiren y se consigue que conserve la medida original durante más tiempo.

Scarlett recomienda enrollarla en la mano de manera ligera, casi dejándola caer sobre sí misma.

Con este simple gesto se logra prolongar la vida útil de la cinta y, lo que es más importante, mantener su precisión centímetro a centímetro.