Pochettino: Argentina como ejemplo a seguir y el aporte de Messi a su trabajo al frente de EEUU

Buenos aires (ap) — el técnico de estados unidos mauricio pochettino tiene claro cuál es la fórmula a seguir para el éxito de su equipo: argentina.

“Porque hoy el gran ejemplo para todos es Argentina, que no se conforma ni relaja y hace un culto de competir”, afirmó el entrenador argentino sobre el tres veces campeón mundial y actual bicampeón de América en una entrevista publicada el lunes por el diario La Nación de su país.

Pochettino, quien asumió en septiembre en reemplazo de Gregg Berhalter, adelantó que su desafío es “crear un equipo competitivo que sea capaz de creer que puede ganar cosas importantes también en el soccer”.

“Los Estados Unidos son número 1 en básquetbol, en béisbol, en la NFL, son atletas supercompetivos … Y el soccer también tiene que serlo, porque se trata de un país con más de 300 millones de habitantes”, planteó el ex defensor surgido en Newell's Old Boys de Argentina.

Otrora entrenador de Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea, Pochettino reveló que “en cada charla que tenemos con los jugadores hablamos de la parte técnica y táctica, pero también la motivacional para que miren el escudo de USA con un sentimiento diferente... como el jugador argentino, que se toma una convocatoria como la final del mundo y como la última oportunidad de sus vidas”.

“Tenemos tiempo hasta 2026 para pensar de esa forma. Si lo logramos, vamos a aumentar nuestro nivel un 200% y vamos a tener la posibilidad de trascender porque hay talento para hacer algo importante. Es un trabajito de hormiga, día a día”, acotó el técnico de uno de los anfitriones del próximo Mundial junto a México y Canadá.

El estratega de 52 años también valoró el impacto positivo del astro Lionel Messi, capitán de la Albiceleste, en el fútbol de la MLS.

“Es increíble su ayuda para el desarrollo del soccer. Ahora, que ando por todos lados en los Estados Unidos, a las camisetas del Inter Miami con el 10 las veo todo el tiempo. Ha generado un impacto enorme, incalculable, mirando al futuro. Es un ícono para que el soccer crezca y, para mí, como entrenador americano, es de una ayuda fantástica”, comentó Pochettinino. “El poder de seducción de su juego provoca que muchos chicos ahora tengan otro póster en sus piezas. Claro, antes tenían jugadores de básquetbol, de fútbol americano o béisbol como referentes y ahora también les apareció Messi”.

En lo que respecta a la preparación para el Mundial que se jugará en dos años, el técnico adelantó que le pidió a la federación local disputar amistosos contra Argentina y otras potencias como España, Inglaterra, Italia, Portugal y Brasil porque “lo necesitamos como equipo, debemos competir contra los grandes rivales del mundo”.

“De acá a la Copa del Mundo, desde que asumimos hace dos meses, mi consejo ha sido revisar las fechas y de cara a los posibles amistosos darles prioridad a las potencias", justificó. "Me encantaría jugar con Argentina, pero no por un tema emocional ni por mi nacionalidad, no, sino para que el grupo sienta lo que es enfrentar a un campeón del mundo. Esa es la manera de crecer: aprender a través de la competencia con los mejores. Aún en la derrota, desde ya”.

También expresó qué meta se fijó para el próximo Mundial: “Pasar de grupo, pasar octavos y llegar a los cuartos de final sería algo increíble. Pero tenemos que pensar más grande, estamos acá no sólo porque es atractivo Estados Unidos y es desafiante ayudar a la evolución de jóvenes jugadores, sino también para ganar”.

