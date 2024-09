Pochettino confía en tener tiempo para transformar a la selección de eeuu antes del mundial

13 sep (Reuters) - El nuevo entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, afirmó que tiene tiempo suficiente para preparar el Mundial de 2026, que se jugará en ese país, y que poner en práctica su filosofía para convertir al equipo en un auténtico aspirante es un reto que está dispuesto a aceptar.

El DT argentino, que abandonó en mayo el Chelsea después de una temporada, ha recibido el encargo de llevar al equipo a lo más alto, cuando faltan menos de dos años para la Copa del Mundo, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

El técnico de 52 años, que anteriormente dirigió al París Saint Germain y al Tottenham Hotspur, afirmó que ha llegado al timón en el momento oportuno, y que los aficionados tienen que creer que su equipo puede proclamarse campeón, a pesar de los retos a los que se enfrentará si se adhiere a sus métodos.

"Todo el mundo piensa que no hay tiempo para prepararnos y llegar en nuestras mejores condiciones al Mundial. Lo que quería decirles es que yo pienso lo opuesto. Creo que hay tiempo suficiente", declaró Pochettino a la prensa el viernes.

"No quiero crear una excusa para que el jugador diga: 'No tenemos tiempo para comprar la nueva idea, la nueva filosofía'. No, el fútbol es así, es tocar el botón adecuado y empezar a rendir".

"Seguro que tenemos tiempo (...) Tenemos que creer que podemos ganar, que podemos ganar no sólo un partido, podemos ganar el Mundial".

Estados Unidos ha estado sin DT desde que una humillante eliminación prematura de la Copa América en casa en julio provocó el despido de Gregg Berhalter.

El DT añadió que estaba comprometido con las normas establecidas por la selección femenina, cuatro veces campeona del mundo, y dijo que intentará imitar a su entrenadora, Emma Hayes, que las guió al oro olímpico el mes pasado.

El primer partido de Pochettino al frente del equipo será un amistoso contra Panamá, el 12 de octubre en Austin. (Reporte de Shifa Jahan en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)

