Pochettino dice que el ambiente en San Luis fue “como jugar en Guatemala”

SAN LUIS (AP) — Mauricio Pochettino experimentó algo que la selección de Estados Unidos aún enfrenta a veces durante los partidos en casa: una multitud que apoya al rival.

"Fue como jugar en Guatemala", dijo el entrenador argentino el miércoles, después de que su equipo se valió de dos goles tempraneros de Diego Luna y resistió apenas para una victoria de 2-1, que llevó a los estadounidenses a la final de la Copa Oro de la CONCACAF. "Eso fue bueno para nuestros jugadores porque fue un ambiente que no esperábamos".

Estados Unidos jugará el domingo contra México, que derrotó más tarde 1-0 a Honduras en la otra semifinal. Será el último partido competitivo de los estadounidenses antes del Mundial del próximo año.

Una multitud de 22.423 personas en Energizer Park animó a los Chapines, quienes superaron en tiros a Estados Unidos por 20-12 y consiguieron un gol a los 80, por medio de Olger Escobar.

"Esto es fútbol", dijo Pochettino. "Cuando hablamos de la conexión entre los aficionados y el equipo, ésa es la conexión que nos gustaría ver en el Mundial. Esa conexión que te hace volar, por la energía que se traduce".

Los jugadores de Estados Unidos están acostumbrados a algunos partidos en casa donde el apoyo es abrumadoramente mayoritario para el oponente.

"Somos un país lleno de inmigrantes, así que era algo esperado para esta noche", dijo el defensor Chris Richards. "Fue bueno para algunos de los chicos más jóvenes experimentar eso esta noche, pero para nosotros, los jugadores experimentados, pasamos por las eliminatorias del Mundial con exactamente lo mismo, así que creo que fue una buena lección que el equipo necesitaba aprender".

Pochettino, quien jugó 20 veces con su selección, proviene de una cultura donde el fútbol domina la vida.

"Vi a un jugador de Guatemala que lloraba", dijo. "Ésa es la forma en que necesitamos sentir, y nuestros aficionados necesitan sentir lo mismo. No es venir aquí y disfrutar del espectáculo y si perdés, no pasa nada. Sí, pasa mucho. Las cosas pasan porque jugás por tu orgullo, jugás por muchas, muchas cosas que creo que no puedo decirte esta noche. Pero creo que es bueno para nuestros jugadores... Vengo de Argentina y en Argentina no es lo mismo ganar o perder. Las consecuencias son enormes.

"En el resto de los oponentes y los diferentes países jugás por la supervivencia, jugás por comida, jugás por orgullo, jugás por muchas cosas. No es ir y disfrutar e ir a casa y reírse y eso es todo".

Luna ha mostrado el hambre que Pochettino quiere.

El joven de 21 años impresionó al entrenador en enero, cuando continuó jugando con la nariz rota durante un amistoso contra Costa Rica en el que los estadounidenses usaron un equipo alterno después de algunas sesiones de entrenamiento con jugadores que principalmente militaban en la MLS.

Se ha convertido en un habitual en la Copa Oro y ha marcado tres goles en sus últimos dos partidos.

“Diego fue el ejemplo, desde enero, de cómo está desesperado por jugar con esta casaca, con la selección nacional y por eso ahora está en el nivel que mostró”, dijo Pochettino.

El delantero Patrick Agyemang también ha surgido del campamento de enero para ganar un puesto titular en la Copa Oro, donde muchos titulares están ausentes.

“A veces decís que es inútil, la gente dice que es inútil”, dijo Pochettino sobre el campamento de enero. “No es inútil. Creo que es importante, importante para la selección, importante para el equipo y muy importante para el país”.

Luna anotó a los 4 y 15 minutos. Su primer tanto fue con el botín izquierdo y el segundo con el derecho.

“¡Me encantó. Fue increíble, hombre!”, dijo sobre el ambiente. “Así debería ser cada partido y creo que los guatemaltecos deberían estar muy orgullosos de la base de aficionados que tienen y la energía que traen”.

El defensor Tim Ream, quien fue capitán de Estados Unidos en su ciudad natal, dijo que los resultados positivos harán crecer la base de aficionados.

“Nada de eso va a suceder a menos que ganemos, a menos que sigamos ganando”, dijo. “Para nosotros, ¿cuál es el sello distintivo de un equipo de Estados Unidos? Es la lucha y la unidad. Eso es lo que estamos encontrando y haciendo en este torneo. Y no siempre va a ser perfecto. No siempre va a ser bonito, pero hacer eso fomenta esa conexión con los aficionados, con los incondicionales, con los ocasionales, con todos. Y mientras sigamos haciendo eso, entonces esa cultura crece, los sentimientos crecen y las conexiones crecen”.

_____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.