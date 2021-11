Pochettino evita preguntas sobre m.united, dice que su prioridad es el psg

MANCHESTER, Inglaterra, 23 nov (Reuters) - El entrenador del Paris St Germain, Mauricio Pochettino, desvió el martes cualquier discusión sobre el puesto vacante en el Manchester United y dijo que su único objetivo es su actual equipo.

Pochettino ha vuelto a ser vinculado en los medios británicos con el banquillo de Old Trafford después de que Ole Gunnar Solskjaer fuera despedido el domingo.

Si bien reconoció la naturaleza a corto plazo del fútbol moderno, el argentino dijo que su único enfoque es el PSG y el partido del Grupo A de la Liga de Campeones del miércoles ante el Manchester City.

"Soy consciente de que toda mi vida como jugador y entrenador he vivido este tipo de situaciones. Las cosas pasan, pero no es mi responsabilidad. Si me preguntan, diré que soy feliz en París", dijo Pochettino en rueda de prensa.

"No estamos aquí para hablar de eso. Respeto a mi club, el PSG. Lo que haga el otro club, eso no me preocupa. No voy a decir nada al respecto porque todo lo que diga o deje de decir será utilizado", agregó sobre el United.

El PSG tiene 11 puntos de ventaja en la cima de la Ligue 1 y una victoria ante el City aseguraría su lugar en los octavos de final de la Champions.

El club hizo una gran inversión en su equipo el verano boreal, contratando a Lionel Messi y Sergio Ramos, entre otros jugadores de primer nivel, y Pochettino dijo que ahora no es el momento para alejarse del proyecto.

"Estamos luchando por la Liga, luchando por clasificarnos en la Champions, tenemos que centrarnos en eso, esa es mi prioridad y mi responsabilidad", señaló el argentino, que pasó cinco años en la Premier League con el Tottenham Hotspur y llevó al club a la final de la Champions League de 2019 antes de ser despedido cinco meses después.

