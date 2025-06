Pochettino habla de negativa para que Pulisic jugara amistosos: “Soy el entrenador, no un maniquí”

SAN JOSÉ, California, EE. UU. (AP) — El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, dijo que no permitiría que Christian Pulisic dictara en qué partidos estaría disponible, al explicar por qué rechazó la oferta del jugador estelar para disputar un par de encuentros amistosos, pero no la Copa de Oro.

"Yo soy el técnico. No soy un maniquí", sentenció el estratega argentino el sábado, un día antes del debut de los estadounidenses contra Trinidad y Tobago.

Pulisic le dijo a la selección de Estados Unidos que estaba dispuesto a jugar en los partidos recientes, previos a la Copa Oro, pero quería saltarse el torneo para descansar después de haber jugado alrededor de 120 partidos en los últimos dos años con el Milan y el equipo nacional.

Los estadounidenses perdieron esos partidos amistosos, 2-1 contra Turquía y 4-0 contra Suiza, y sufrieron su primera racha de cuatro derrotas consecutivas desde 2007. Pulisic le dijo a CBS Sports Golazo que respetaba la decisión de Pochettino de excluirlo.

Pero "no la entendí", añadió.

"Los jugadores no necesitan entender o no entender", respondió Pochettino el sábado. "Los jugadores necesitan escuchar y ceñirse a nuestro plan. No pueden dictar el plan. Porque si no, OK, invertimos los papeles —los intercambiamos, ¿no?—. Eso es obvio... Lo más importante es que explicamos por qué decidimos no incluirlo en los dos partidos amistosos. Y luego, si tenés algunos problemas, no, no es mi problema entenderlos".

Pulisic, de 26 años, es el mejor jugador estadounidense, con 32 goles en 78 apariciones internacionales. Pochettino comparó la situación de Pulisic con la del defensor Sergiño Dest, quien se presentó al campamento de entrenamiento en Chicago antes de los amistosos y luego fue descartado, a fin de que continuara recuperando su forma física en su recuperación tras un desgarro del ligamento cruzado anterior.

"Nos corresponde a nosotros después evaluar, analizar si necesitás descanso o no necesitás descanso porque tenemos un grupo de médicos de rendimiento profesional y entrenadores atléticos en la federación que pueden evaluarte", explicó Pochettino.

El entrenador dijo que entendía la solicitud de Pulisic, pero no cambiaría su decisión de tener una lista para todo el campamento de junio y julio.

"Nuestra decisión fue ir con los jugadores que querían jugar", manifestó Pochettino.

Se mostró en desacuerdo con que se etiquete a Pulisic como el mejor jugador estadounidense.

"Tú decís el mejor jugador. Sí, es un buen jugador, por supuesto, pero necesita rendir", comentó el entrenador. "Si rinde bien, y es el mejor, es normal que tenga un lugar en la selección nacional... Pero no es porque... quiero ser, quiero jugar, quiero hacer esto, quiero hacer aquello”.

Pochettino consideró posible que el mediocampista Tyler Adams, quien tiene lesionado un dedo de un pie, pudiera estar disponible el domingo.

“Espero que al final de este viaje juntos podamos conseguir un trofeo que, sin duda, sería bien merecido, primero para los jugadores y luego para el país y para los aficionados para recuperar la fe y recuperar esa buena energía y los buenos sentimientos”, expresó. “Eso es importante, en un año en el que tenemos una oportunidad increíble en la Copa del Mundo, siendo anfitriones”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.