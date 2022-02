Pochettino: "Mbappé tiene las cosas claras, tomará una decisión pronto"

El técnico del PSG confía en eliminar al Real Madrid en la Champions

MADRID, 10 Feb. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, se mostró tranquilo con el constante rumor sobre su delantero Kylian Mbappé, quien "tiene las cosas claras", relacionado con un Real Madrid contra el que se medirán este martes en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones.

"Un partido de fútbol no se puede prever, hay muchos factores que influyen. Lo importante es que nosotros creemos en nuestra capacidad. El objetivo es ganar y mostrar un buen estado competitivo. Con el talento que tenemos seguro que estaremos cerca de eliminar a un club como el Real Madrid", dijo este jueves en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

El técnico de los franceses fue preguntado por uno de los nombres propios de la eliminatoria, el de un Mbappé ligado en infinidad de rumores al cuadro blanco. "Lo lleva bien. Es un jugador maduro pese a su juventud y tiene las cosas claras", afirmó.

"Son coincidencias que pasan. Cuando estás al mejor nivel te enfrentas a los mejores rivales y al PSG le ha tocado el Real Madrid. Él lo toma con la naturalidad de un partido importante. Ha declarado que tomará una decisión pronto. Yo no soy parte del entorno que sabe lo que va a hacer y creo que él también es muy honesto cuando dice que no ha tomado la decisión", añadió.

Además, Pochettino se refirió a la posibilidad de contar con un Neymar que se recupera de una larga lesión. "Lo estamos viendo. Hay una evolución muy positiva. Esperemos que llegue para el martes y si no ya para los próximos partidos", apuntó sobre el brasileño, antes de hablar de un Leo Messi que considera el mejor.

"Messi es la referencia siempre. Es un genio. Con siete Balones de Oro no creo que mi opinión sea tan importante. Los siete Balones de Oro hablan por sí solo. Ahora lo conozco personalmente y su capacidad futbolística también iguala a su capacidad humana. Es una persona con una gran humildad y modestia siendo el mejor jugador del mundo. Es fácil trabajar con él", apuntó.

Por otro lado, el técnico argentino lamentó la situación que atraviesa Sergio Ramos. "Sergio está sufriendo. Un jugador tan competitivo ama jugar al fútbol. Las circunstancias no han sido favorables. Esperemos que ahora en los próximos meses se recupere, sería una ayuda importante para nosotros", afirmó.

"La sensación de que vamos a vivir una eliminatoria con la que siempre hemos soñado. Cuando eres futbolista o entrenador sueñas con estos momentos. Pero también sabemos que la responsabilidad y la obligación es dar cada día lo mejor", añadió.

Además, Pochettino valoró la posible baja de Karim Benzema en el Madrid. "No creo que sea un juego, igual que nosotros tampoco jugamos con nuestros jugadores. Esa guerra psicológica ya no existe. Benzema es uno de los mejores del mundo y que esté o no va a afectar porque los mejores jugadores afectan positivamente", terminó.