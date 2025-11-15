Pochettino planea llevar sólo a los 26 jugadores finales a campamento previo al Mundial

CHESTER, Pensilvania, EE.UU. (AP) — El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, planea llevar únicamente a los 26 jugadores de su plantel definitivo a su último campamento de entrenamiento previo al Mundial, dado que no desea echar a nadie en los últimos días antes del torneo.

"Creo que desde el principio, si dices, ‘bueno, esos son los 26’, eso es un shock, pero lo aceptas. En cambio, después de estar involucrado y luego que te envíen a casa, creo que eso es más cruel", expresó Pochettino el viernes, un día antes de un amistoso contra Paraguay.

Entrenadores anteriores de Estados Unidos han convocado a grupos más grandes y luego han reducido su lista. El alemán Jurgen Klinsmann causó controversia cuando cortó al astro de 32 años Landon Donovan después de una sesión de entrenamiento en la Universidad de Stanford en 2014.

En 1994, Jeff Agoos quemó su uniforme cuando fue descartado por Bora Milutinovic.

Bob Bradley convocó a siete jugadores a una sala de conferencias de hotel en Hartford, Connecticut, uno por uno para sostener reuniones después de la medianoche y tras un amistoso contra la República Checa en 2010. Ahí, les dijo que no irían al Mundial en Sudáfrica.

El grupo que se quedó fuera incluía a Alejandro Bedoya, Brian Ching, Eddie Johnson, Sacha Kljestan y Robbie Rogers.

Un grupo más grande en el campamento de prácticas permitiría a Pochettino y su equipo evaluar a posibles reemplazos de jugadores lesionados en el lugar.

"Para mí, es más fácil llamar a más jugadores que a 26, pero creo que necesito pensar en términos del ser humano y el deseo y no ser cruel", comentó Pochettino.

El estratega argentino explicó que no quería que el campamento se convirtiera en: "Entrenás, entrenás y entrenás y luego te vas a casa. Es duro."

Pochettino ha seleccionado a 71 jugadores desde que asumió como entrenador en octubre de 2024. Cada selección debe presentar una lista preliminar de 55 jugadores a la FIFA antes de anunciar un grupo definitivo de como máximo 26.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos está planeando que los jugadores se reporten a su nuevo complejo en Fayetteville, Georgia, para comenzar el entrenamiento el 27 de mayo. Los estadounidenses probablemente disputarán dos amistosos antes de su debut en el Mundial el 12 de junio en Inglewood, California.

La química del grupo será un factor importante.

"No podés ser Harry Potter, ¿no? Tocar y decir: que haya química", señaló Pochettino.

Christian Pulisic, Tyler Adams, Weston McKennie, Tim Weah, Antonee Robinson y Chris Richards son algunos de los jugadores ausentes en este campamento.

"Nadie puede sentirse seguro", afirmó Pochettino. "La federación es más grande que los nombres. Ésta es la selección nacional. Es la representación del país. Es de todos."

Su lista incluye a Gio Reyna y Sebastian Berhalter, cuyos padres se enfrentaron después de que el primero tuvo poca participación en el Mundial de 2022. El entonces entrenador Gregg Berhalter estuvo a punto de enviar al joven mediocampista a casa.

La disputa le costó a Berhalter su trabajo durante medio año. Fue recontratado y nuevamente despedido tras la eliminación en la primera ronda de la Copa América.

Pochettino llegó entonces al rescate.

"Escuché algo, pero para mí no es importante", comentó Pochettino sobre la disputa. "Estos dos chicos son realmente inteligentes y muy astutos. Creo que si algo sucedió, seguro que somos lo suficientemente maduros para manejarlo."

El método de Pochettino para convencer a los jugadores incluye sus conferencias de prensa, mensajes a través de los medios, tanto para los seleccionados en el campamento como para aquellos excluidos y que permanecen con sus clubes.

Después del partido del sábado y del encuentro del martes contra Uruguay, sólo quedarán un par de amistosos en marzo antes de que Pochettino elija su lista para el Mundial. El defensor Tim Ream, capitán de Estados Unidos de 38 años, dijo que el equipo considera que el período restante consta aproximadamente de "diez sesiones de entrenamiento."

"Cuando hablas del número de partidos, número de sesiones de entrenamiento, número de campamentos, te das cuenta de que el Mundial está tocando a nuestra puerta", comentó.

El poco tiempo restante para las decisiones finales de la lista ha impactado en la práctica.

"No sé si es desesperación, creo que sólo es un enfoque intenso", dijo Ream. "Hay un poco más de ansiedad en los entrenamientos. Hay intensidad. Hay más agresividad. Los chicos están haciendo todo lo posible para ser parte del equipo. Y creo que a medida que nos hemos acercado más y más, ves eso cada vez más. Y eso es algo bueno. Los chicos están desesperados por ser parte de su grupo y ser parte de un equipo y ser parte de un Mundial en territorio local."

