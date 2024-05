Pochettino sale al paso de los rumores sobre su futuro en el chelsea

3 mayo (Reuters) - Mauricio Pochettino, entrenador del Chelsea, rechazó el viernes los "estúpidos rumores" respecto a su futuro en Stamford Bridge, y dijo que el club de la Premier League decidirá si continuará más allá de esta temporada.

Desde su nombramiento en mayo del año pasado, el ex entrenador del Tottenham Hotspur y del Paris Saint-Germain ha llevado al Chelsea a la final de la Copa de la Liga, que perdió 1-0 ante el Liverpool, así como a las semifinales de la Copa de Inglaterra, donde cayó 1-0 ante el Manchester City.

El Chelsea, que ha gastado alrededor de 1.000 millones de libras (1.250 millones de dólares) en nuevos jugadores desde su cambio de dueños en 2022, es octavo en la clasificación de la liga a falta de cuatro jornadas.

"Quería decir que ya está bien de este tipo de rumores, que si tengo un año más (de contrato) aquí y nadie me dice nada (a mí), (yo) supongo que voy a seguir", dijo Pochettino a periodistas antes del choque del domingo contra el West Ham United en la Premier League.

"Si luego acaba la temporada y alguien me dice 'ciao' (...) De momento no lo sabemos. Supongo que tengo un año más de contrato y que voy a estar aquí. Basta ya de rumores estúpidos. Hay que preguntarle al club si quieren que siga o no", agregó el DT argentino.

