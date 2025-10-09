Pocos, pero ruidosos: Japón contó con los hinchas más bulliciosos del Mundial Sub 20

SANTIAGO (AP) — Sin Japón en el torneo, el Mundial Sub20 en Chile se sentirá un poco más silencioso.

Quizás hayan sido pocos, pero fueron ruidosos. Con tambores, pancartas, banderas y carteles, la afición japonesa se robó el espectáculo con sus afectivas muestras de apoyo a su selección, con algunos hinchas viajando miles de kilómetros alrededor del mundo para alentar a su país.

“Yo me mudé a México literalmente hace tres días para abrir un restaurante de ramen. Viví en Japón hasta el 5 de octubre y de México vine a Chile”, contó a The Associated Press Toshi Yoshizawa, un hincha de 43 años. “Este Mundial y esta selección me hicieron cruzar el océano fácilmente”.

Yoshizawa es parte de un reducido pero ruidoso grupo que sedujo al país sudamericano con su bulliciosa presencia en los estadios, ya sea en Santiago o Valparaíso. Algunos viajaron solos, otros son empresarios que viven en Chile y otros, como Yoshizawa, conocieron algunos compañeros de barra durante las eliminatorias de Asia, disputadas en China el pasado febrero.

Japón, que pasó a octavos de final tras sellar una campaña de fase de grupos perfecta, quedó eliminado el miércoles al ser superado 1-0 por Francia a un gol de penal de Lucas Michal cuando se terminaba el segundo tiempo de la prórroga.

En las gradas del Estadio Nacional de Santiago, los aficionados no dejaron de animar ni un solo minuto a sus connacionales, con una energía y devoción que forjó un lazo de conexión también con el público nacional. Entre los casi 30.000 asistentes que hacían eco entre cánticos y aplausos en el recinto, la preferencia en la barra se inclinó hacia Japón.

El afecto de los anfitriones dentro y fuera de la cancha fue sentido también por los propios jugadores de la escuadra nipona, que hicieron cuestión de dejar un mensaje de cariño a Chile en su pesarosa despedida.

“¡Muchas gracias, Chile! ¡Estamos muy orgullosos de vuestra cultura!”, escribió el conjunto en una pizarra en su vestuario antes de abandonar el estadio.

Pero mientras los futbolistas subían al autobús que los esperaba, decenas de hinchas se quedaron unos minutos más en las gradas para, como ya es tradición entre los japoneses, ordenar y limpiar sus asientos y los pasillos, borrando cualquier rastro de la ruidosa fiesta que poco antes allí se desarrollaba.

“Es una de nuestras tradiciones: crecimos con la enseñanza de que debemos dejar un lugar más limpio de lo que cuando llegamos”, explicó Yoshizawa.

