Podemos advierte a los socios de Sánchez que les va a "pesar" su "laxitud" con la corrupción en el PSOE

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido este sábado a los socios parlamentarios del presidente, Pedro Sánchez, de que les va a "pesar" la "laxitud" que, a su juicio, están teniendo con la corrupción en el PSOE. "Hay que parar los pies a la corrupción, que no es mejor por la que la haga el PSOE", ha sentenciado.

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE recogida por Europa Press, Belarra se ha dirigido directamente a los aliados de Sánchez --entre los que ya no cuenta a Podemos--, porque considera que sus discursos son "más laxos" con la corrupción socialista "porque es del PSOE".

La diputada morada entiende que, al igual que a su partido, pueda darles "mucho miedo" que pueda gobernar la derecha, pero ha recalcado que eso no les "puede llevar a aceptar lo inaceptable". "Y la corrupción no se puede aceptar, y no es mejor porque lo haga el PSOE", ha insistido.

Belarra sostiene que "no se puede aceptar" que haya grandes empresas constructoras que "una y otra vez" cierren contratos "millonarios" de la Administración Pública, y que su modelo de negocio sea "comprarse políticos del bipartidismo para llevarse los contratos".

"Eso no puede ser", ha dicho Belarra, para subrayar que su formación no se considera socia del Gobierno --pese a que apoyó la investidura de Pedro Sánchez "a cambio de nada"-- y que sólo apoyará las medidas en función de si son o no buenas para España. "Y, por desgracia, --ha continuado-- ahora no hay mucho que apoyar: uno, porque el Gobierno no gobierna y, dos, porque todo lo que ha hecho lo podía haber hecho el PP".

Y es que, según ha insistido, ahora mismo los votos de Sumar, socio de coalición del Gobierno, y "gran parte" de los votos de lo que fue la mayoría de investidura sólo sirven para que "el PSOE pueda hacer las mismas políticas que podría estar haciendo el PP".

"Y nosotros no queremos eso; queremos que haya transformaciones, que haya cambios, que haya políticas que de verdad mejoren la vida de la gente, y sabemos que es posible porque Unidas Podemos lo logró peleando en el Gobierno, haciendo ruido, y por eso nos echaron", ha recordado.

La diputada morada defiende que su formación quiere recuperar la capacidad de transformación, para lo cual necesitan una candidatura que tenga un proyecto claro que pasa, según sus palabras, por ser "autónomos del PSOE".

En este contexto, se le ha preguntado si la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, les había llamado para negociar los Presupuestos de 2026. Belarra ha respondido que no les han contactado pero ha advertido de que si quiere sus votos para las cuentas públicas, debe antes hacer "algo" para frenar el problema de la vivienda, dejar de ser "cómplices" del "genocidio" en Gaza y dedicar partidas a las políticas sociales.