Podemos anuncia que votará a favor de la convalidación del decreto de embargo de armas en el Congreso
MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -
Podemos ha decidido finalmente votar a favor y asegurar la convalidación del decreto de embargo de armas a Israel en la votación de este miércoles en el Congreso, según han avanzado fuentes de la formación 'morada' a Europa Press. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que su formación va a permitir que salga adelante la medida, dado que piensan que es "la mejor forma de que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel y que esto no es por ningún voto de ningún grupo en el Parlamento, sino porque el Gobierno ha hecho un embargo fake". Podemos había mantenido la incógnita sobre su sentido de voto hasta hoy al mostrarse muy crítico con la medida y llegar a demandar su retirada, pero finalmente asegurará que la medida siga vigente.
