Podemos asegura que no hay negociación abierta con el Gobierno para los PGE e insiste en sus exigencias

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que el Gobierno no ha abierto negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 con su formación, aunque ha dejado claro la gran distancia que mantiene con el Ejecutivo. Así, ha reafirmado que el Ejecutivo ya sabe cuáles son sus exigencias si aspira a contar con su voto en el Congreso.

Por otro lado, ha evitado valorar las declaraciones del diputado de la Chunta Aragonesista (CHA) en Sumar, Jorge Pueyo, que instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones anticipadas si no es capaz de aprobar nuevas cuentas públicas. "Esa pregunta hay que hacerla a Yolanda Díaz, no a mí", ha lanzado durante una rueda de prensa en el Congreso.

Belarra ha detallado que no hay contactos con el Gobierno en materia presupuestaria y que es conocida la distancia "cada vez mayor" de su formación respecto a las políticas que impulsa Sánchez. De esta forma, ha avisado al Ejecutivo que si quiere apoyo para las nuevas cuentas públicas ya sabe lo que tiene que hacer, para detallar sus condiciones de intervenir el mercado de la vivienda, romper relaciones con Israel, revertir el "rearme criminal" y apostar por una "política social que sea de verdad".