Podemos, BNG y Compromís exigen al PSOE aclarar los pagos en metálico en sobres y asumir "responsabilidades políticas"

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Podemos, el BNG y el sector mayoritario de Compromís han reclamado este martes al PSOE que dé explicaciones por los pagos en sobres con dinero en metálico a dirigentes del partido y los "descuadres" supuestamente detectados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y han advertido de que existen también "responsabilidades políticas" en la dirección socialista.

En una rueda de prensa en el Congreso, el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha reclamado al PSOE que aclare por qué se pagaban determinados gastos a dirigentes en sobres con dinero en metálico "unas veces sí y otras no; es decir, por qué a veces se pagaba en efectivo y otras por transferencia bancaria y, por qué, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, hay "descuadres" en esas cuentas.

El parlamentario ha considerado "positivo" que el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su más estrecho asesor, Koldo García, declaren esta semana ante el juez y "den todas las explicaciones que tengan que dar", pero ha advertido que existe también "una responsabilidad política y subsidiaria" del PSOE cuando se investiga a sus dos secretarios de organización, en alusión también a Santos Cerdán, en prisión provisional por supuestos casos de corrupción.

Sánchez Serna ha pedido explicaciones al respeto y aunque ha recordado que nadie tiene la obligación de declararse culpable, pero que si el PSOE dice que todo es mentira y son inocentes, "deben demostrarlo, también en sede parlamentaria".

Por ello, seguirán pidiendo explicaciones en comparecencias, preguntas y en la sesión de control al Gobierno.

BNG RECHAZA LA "TÁCTICA DEL Y TÚ MÁS" ENTRE PSOE Y PP

Por su parte, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha rechazado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparara este martes en una entrevista el uso de dinero en efectivo en el PSOE con los gastos de representación cobrados del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Sinceramente, no me parece una defensa oportuna, porque nosotros nunca entendimos ni entenderemos esa táctica política del y tú más. La corrupción es corrupción, esté donde esté y venga de donde venga", ha afirmado.

Rego ha subrayado que hay que combatir la corrupción "con todas las consecuencias" y ha instado al PSOE a hacerlo "exactamente igual" que con la del PP.

En ese sentido, ha señalado que, aunque cuando existen "muchos oscuros" en la gestión de Feijóo cuando era presidente de Galicia, "eso no puede servir para eximir de responsabilidades al PSOE", al que reclamó "demostrar que no hay una implicación directa del partido" y "acreditar un compromiso real para combatir la corrupción y asumir responsabilidades".

Micó pide al PSOE que "dé la cara"

En la misma línea, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha reiterado la posición de su formación "en contra de la corrupción, venga de donde venga, ya sea del PP o PSOE" y ha reclamado a este último que ofrezca "todas las explicaciones y más, porque es un caso que afecta a sus máximos dirigentes".

En este sentido, ha insistido en que los socialistas "no pueden ponerse de perfil" y ha subrayado que Compromís está a la espera de que el PSOE "dé la cara, siempre y en todo lugar, ante cualquier información que proceda de la UCO o del proceso judicial en marcha".