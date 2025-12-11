Podemos critica que el PSOE tiene un "problema de machismo" con su gestión en los casos de acoso en sus filas
MADRID, 11 de diciembre de 2025 (Europa Press) -
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que el PSOE tiene un "problema de machismo" a tenor de cómo ha gestionado los casos de acoso sexual en sus filas, como las denuncias de mujeres contra el exasesor en Moncloa Francisco Salazar o del expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé.
En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Belarra ha exhortado a salir de la situación en la que el Gobierno "ha decidido meter el feminismo en un cajón" y que, visto como se ha gestionado estas denuncias, entiende "mucho mejor qué quería decir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando dijo que tenía amigos de "40 y 50 años incómodos con las políticas" de la exministra Irene Montero.
"Es evidente que tienen un problema de machismo muy serio y que no han aplicado correctamente el protocolo y, por tanto, estamos en un momento en el que el PSOE tiene que dejar paso a fuerzas verdaderamente feministas que puedan llevar adelante los avances feministas que quieren las españolas y los españoles", ha exclamado la dirigente 'morada'.
Aparte, ha subrayado que el "feminismo no es un pin de quita y pon", sino "algo que tienes que defender cuando es fácil hacerlo y queda bonito", pero sobre todo en momentos difíciles que implica "apartar a compañeros".