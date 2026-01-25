"Podemos equivocarnos" pero "regresamos al terreno de juego", dice el senegalés Gueye

"Podemos equivocarnos" pero "regresamos al terreno de juego", declaró este domingo en la televisión francesa Pape Gueye, el goleador senegalés de la final de la Copa de África ante Marruecos (1-0 en prórroga).

"Somos seres humanos, podemos equivocarnos, lo reconocimos porque regresamos al terreno de juego", afirmó el volante de Villarreal de 26 años. La final de la CAN fue interrumpida después de que se decretase un penal favorable a Marruecos al término del tiempo añadido del segundo tiempo.

Los senegaleses abandonaron el terreno de juego en protesta por la pena máxima decretada por el árbitro por un ligero empujón sobre Brahim Diaz, y por un gol que les fue anulado sin revisarlo en el VAR. Luego de varios minutos en vestuarios los senegaleses regresaron al terreno de juego.

Preguntado sobre la iniciativa del líder Sadio Mané para regresar al terreno de juego, Gueye prosiguió: "Supo tener el discurso en el momento adecuado con las palabras adecuadas para volver a movilizar a todos. Eso demuestra su importancia en el equipo, supimos escucharlo, gracias a Sadio".

El penal a lo Panenka fallado por Diaz permitió a los Leones de la Teranga ganar en la prórroga.

"Es osado, yo no lo hubiera hecho", confesó Pape Gueye. "Es un riesgo que no hubiera asumido, pero lo intentó, si marca estaría como Zidane", autor de un gol a lo Panenka en la final del Mundial 2006.