Podemos exige al Gobierno que fragatas del Ejército escolten a la flotilla rumbo a Gaza

MADRID/VALLADOLID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

Podemos ha reclamado al Gobierno que garantice la seguridad de la Global Sumud Flotilla (GSF) rumbo a Gaza, tras la denuncia de nuevos ataques contra sus embarcaciones, y ha pedido que envíe incluso fragatas del Ejército para escoltar a estos activistas.

El secretario de Organización y coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha tildado de "extrema gravedad" que la flotilla haya padecido explosiones selectivas, lanzamiento de objetos contra las embarcaciones y la presencia de drones, algo que atribuye al "Estado genocida de Israel".

"Es gravísimo y exigimos a la UE y especialmente al Gobierno de España que preste la protección política, diplomática y militar necesaria para que se escolte a la flotilla y para que no vuelva a recibir ningún ataque", ha apuntado en declaraciones a los medios.

La líder del partido morado, Ione Belarra, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitarle que adopte de inmediato "todas las medidas diplomáticas, militares y económicas a su alcance para garantizar la seguridad de la Global Sumud Flotilla y de las personas a bordo".

Belarra subraya que ello incluye la "articulación de un operativo militar internacional y defensivo que disuada de los ataques y garantice un paso seguro hasta Gaza".

"Es un imperativo moral y jurídico de los Gobiernos actuar ante el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza y no hacerlo es permanecer cómplice del mismo", ha avisado la también diputada en el Congreso, quien apela a Sánchez a demostrar "su compromiso contra el genocidio con hechos y no solo palabras".

GOBIERNO ES RESPONSABLE DE LO QUE PASE

La exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, también ha acusado a Israel de amenazar y atacar a la flotilla, violando el derecho internacional.

"Son ciudadanos europeos en misión humanitaria en aguas internacionales. Los Gobiernos de Europa y España son responsables de lo que les pase. Exigimos protección", ha lanzado a través de 'X'.

En un vídeo publicado en redes sociales, ha subrayado que la Comisión Europea y el Gobierno español tiene la "obligación legal" de proteger a esta misión humanitaria, máxime cuando hay ciudadanos españoles a bordo.

De esta forma, ha instado a que despliegue una escolta militar para que la flotilla llegue a Gaza, unido a medidas de protección legal y diplomática.

PP DE CyL, "CÓMPLICE" DEL GENOCIDIO

Por otro lado, Fernández ha recriminado al PP de Castilla y León que sustenta al Gobierno autonómico por no respaldar una Proposición No de Ley (PNL) de los socialistas en la que este martes, durante la sesión de pleno en las Cortes, demandaba de la cámara una condena expresa al "genocidio" sobre la población de Gaza y que los 'populares' prefirieron calificar de "tragedia" y "masacre".

“Es muy peligroso, lamentable y vergonzoso el discurso del PP pues ser equidistante es ser cómplice del genocidio ya que ni siquiera se atreve a calificarlo. Me gustaría escuchar al señor Mañueco sobre este particular, aunque la postura de su grupo parlamentario es absolutamente deplorable, de una equidistancia total y sin condenar a Netanyahu, quien tiene una orden de busca y captura a nivel internacional”, ha recriminado.