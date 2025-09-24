Podemos exige al Gobierno que fragatas del Ejército escolten a la flotilla rumbo a Gaza para evitar que sufra ataques

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

Podemos ha reclamado al Gobierno que garantice la seguridad de la Global Sumud Flotilla (GSF) rumbo a Gaza, tras la denuncia de nuevos ataques contra sus embarcaciones, y ha pedido que envíe incluso fragatas del Ejército para escoltar a estos activistas.

El secretario de Organización y coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha tildado de "extrema gravedad" que la flotilla haya padecido explosiones selectivas, lanzamiento de objetos contra las embarcaciones y la presencia de drones, algo que atribuye al "Estado genocida de Israel".

"Es gravísimo y exigimos a la UE y especialmente al Gobierno de España que preste la protección política, diplomática y militar necesaria para que se escolte a la flotilla y para que no vuelva a recibir ningún ataque", ha apuntado en declaraciones a los medios.

La exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, también ha acusado a Israel de amenazar y atacar a la flotilla, violando el derecho internacional.

"Son ciudadanos europeos en misión humanitaria en aguas internacionales. Los Gobiernos de Europa y España son responsables de lo que les pase. Exigimos protección", ha escrito a través de un mensaje en la red social 'X'.