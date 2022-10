Podemos exige al PSOE ser parte en la negociación para el CGPJ y no ceder a las presiones del PP para excluirles

Contactará con su socio para reclamar protagonismo en este asunto y denuncia que la renuncia de Lesmes responde a la estrategia del PP

Podemos ha advertido al PSOE de que debe garantizar, como miembro "legítimo" del Ejecutivo, su papel como "sujeto activo", "determinante" y "protagónico" en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De esta forma, ha demandado a su socio que no dé "su brazo a torcer" y no ceda a la presión del PP que busca "excluirles" para intentar fraguar un acuerdo "bipartidista", que ya no responde al resultado de las urnas.

Así lo han indicado en rueda de prensa los coportavoz estatales de la formación, Pablo Fernández y Alejandra Jacinto, ante la dimisión que formalizará hoy el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes. Una renuncia que ha motivado la reunión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

"Unidas Podemos tiene que ser parte determinante de esta negociación (...) Unidas Podemos tiene que estar en esa negociación. Esa negociación no puede ser bipartidista y debe incluirnos como no puede ser de otra manera, porque somos miembros del Gobierno. Ya está bien que PSOE y PP lleven haciendo componendas con el Poder Judicial", ha lanzado Fernández.

De esta forma los morados han lanzado su aviso al ala socialista de que no permitirá "conchabar" la renovación del CGPJ, que es un elemento estratégico y debe negociarse "en bloque" dentro del Ejecutivo.

Es más, Fernández ha avanzado que en próximas horas contactará con el PSOE, que conoce ya desde hace tiempo "de primera mano" su "intención y voluntad" de ser parte en la renovación del Poder Judicial.

Y es que los morados han mostrado recelos ante el nuevo contexto provocado por la salida de Lesmes, dado que anteriormente no dudaban de que los contactos eran de la coalición en su conjunto. En este contexto, ha acusado al PP de intentar "amedrentar" al PSOE para mantener su dominio "anticonstitucional" del Poder Judicial, algo que no es "democrático" ni acorde al siglo XXI que los populares intenten apartarles de la renovación del CGPJ.

También ha relatado que dicha pretensión del principal partido de la oposición es uno de los "nudos gordianos" que explican el boicot que ejerce para elegir a nuevos vocales en este organismo.

Lesmes es cómplice del pp

Además, el coportavoz de Podemos ha denunciado que la dimisión de Lesmes llega "casi cuatro años tarde" y enmarca su renuncia en una "operación con el PP" para mantener el "bloqueo" y "control antidemocrático" del órgano de Gobierno de los jueces, del que es "cómplice y connivente".

En esta línea, su compañera Alejandrá Jacinto ha añadido que es "evidente" que Lesmes dimite en "coordinación" con el PP dentro de esa estrategia de "controlar" el Tribunal Constitucional e "impedir" el nombramiento de jueces que le corresponde por ley al órgano de gobierno de los jueces, cuando además la corte de garantías tiene diversos asuntos pendientes como resolver el recurso contra le ley del suelo de la Comunidad de Madrid.

"Los pasteleos del PP y el PSOE con los órganos constitucionales no son de recibo democrático", ha insistido la dirigente de la formación morada para proclamar que la única garantía de "despolitización de la justicia" es la pluralidad en una negociación, que a su juicio el PP quiere suprimir.

Mientras, Fernández ha subrayado que mantienen su posición durante estos años de que hay una mayoría parlamentaria "suficiente" para acometer la renovación del CGPJ y, por tanto, reafirma la necesidad de acometer una reforma legal que permita la elección de nuevos vocales con mayoría absoluta, en lugar de dos tercios del Congreso.

