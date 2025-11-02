Podemos forzará una votación en el Congreso para que PSOE se retrate en las jubilaciones con 40 años cotizados

MADRID, 2 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Podemos llevará una votación al Congreso para que el PSOE se posicione sobre la petición de eliminar los coeficientes reductores para la edad de jubilación a personas con cuarenta o más años cotizados, una medida que la ministra socialista Elma Saiz descartó llevar a cabo. En concreto, la formación morada defenderá en la sesión plenaria de la semana del 11 de noviembre una moción consecuencia de una interpelación urgente a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según consta en el borrador de mociones del próximo Pleno recogido por Europa Press. Al igual que sucedió en la interpelación, Podemos propondrá con su moción impulsar las reformas legislativas necesarias para que no se apliquen coeficientes reductores a las personas que hayan cotizado durante cuarenta años en su jubilación actual o cuando accedan a la misma y así no penalizarles en la pensión que les corresponde recibir. Según Podemos, en la actualidad las personas que tienen cotizados más de cuarenta años pero que no han llegado a la edad ordinaria de jubilación tienen que acogerse a coeficientes reductores que reducen la cantidad de su pensión, algo que el partido de Irene Montero ve como una "discriminación". Sin embargo, la ministra Elma Saiz dijo en su interpelación que la normativa vigente y, en concreto, la reforma del sistema de pensiones que se viene realizando desde la pasada legislatura ya contempla las medidas suficientes al respecto. En concreto, Saiz dijo en la tribuna del Congreso que en el decreto de 2021 para fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones se incluyó un complemento económico para las personas que hubiesen accedido a la jubilación de forma anticipada entre enero de 2002 y diciembre de 2021 en determinados supuestos de largos periodos de cotización y, en su caso, baja cuantía. Para acceder a ese complemento, la persona beneficiaria tenía que acreditar al menos 45 años y seis meses de cotización, o bien, si la cuantía de su pensión es inferior a 900 euros el 1 de enero de 2022, al menos 40 años de cotización. La ministra dijo que hasta la fecha se han reconocido 104.000 complementos. Las explicaciones de la ministra no sirven a Podemos, que asegura que hay más de 900.000 personas perjudicadas por la penalización en las prejubilaciones. Por ello, forzará una votación para que el PSOE se retrate y aclare si está a favor, en contra o se abstiene sobre este asunto.