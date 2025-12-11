Podemos insiste a Sánchez en prorrogar la moratoria de desahucios y pide hacer indefinidos los alquileres

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha insistido este jueves en pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la prórroga de la prohibición de desahucios para gente vulnerable que vence este mes y ha pedido hacer indefinidos todos los contratos de alquiler.

En los pasillos del Congreso, Belarra ha trasladado su preocupación por el hecho de que el Ejecutivo siga "sin responder" a su petición para seguir prorrogando la prohibición de los desahucios, algo que, según la diputada, está generando "inseguridad" y "miedo" en las familias afectadas.

En este sentido, la líder de la formación morada ha aseverado que el Gobierno "tiene que gobernar" y preocuparse por la gente más vulnerable del país, por lo que ha insistido en pedir a Sánchez que prorrogue esa prohibición que viene aplicándose desde el estallido de la pandemia.

A su vez, Belarra ha anunciado que Podemos ha presentado una iniciativa en el Congreso para que los contratos de alquiler sean indefinidos como medida para hacer frente a la crisis de la vivienda.

Más si cabe, ha dicho la diputada, cuando los precios del alquiler "se han disparado" en España y están generando una situación de "desesperación social" que el Ejecutivo "no está atajando".