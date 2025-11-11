Podemos lleva al Congreso su ley para nacionalizar Repsol y recuperar el control sobre el sector energético

LA NACION

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este martes el registro de una proposición de ley para nacionalizar Repsol y recuperar así el control sobre un sector estratégico como es el de la energía.

Belarra lo ha anunciado durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, donde ha criticado a la empresa por ser, a su opinión, la compañía "más contaminante" del país y la responsable de que se "eliminara el impuesto a las energéticas".

"Es una empresa que es una fabricante de daños mortales como la que vivimos en Valencia hace un año. Repsol es una fábrica también de evasión de impuestos. A pesar de su política de 'greenwashing', de sus lavados de cara verdes, en realidad sólo el 1,28% de la producción energética de Repsol es de origen renovable", ha censurado Ione Belarra.

Por estos motivos, la diputada ha defendido nacionalizar la empresa y recuperar el control sobre el impuesto a las energéticas. Asimismo, Belarra ha comentado que la propuesta se puede emprender con los fondos que el Gobierno pretende destinar a aumentar el gasto en defensa.

