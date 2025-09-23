Podemos mantiene que el embargo a Israel del Gobierno es "fake" y será exigente en el Congreso

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado sus sospechas sobre el decreto de embargo de armas a Israel que aprueba este martes el Consejo de Ministros sea "fake" y "no sirve para nada". Por tanto, ha avanzado que su formación exigirá que sea una medida totalmente efectiva cuando llegue al Congreso.

En rueda de prensa en el Congreso, ha avisado que están preocupados con el texto que aprobará el Gobierno, a quien recrimina que si "hubiera querido hacer algo lo habría hecho hace muchísimo tiempo".

"Creo que han tardado tanto tiempo en redactar ese embargo de armas porque necesitan que parezca un embargo de armas pero que no sirva para nada", ha enfatizado para criticar que este Ejecutivo ha mantenido, en su opinión, relaciones armamentísticas muy abundantes con Israel y no ha impedido el paso por aguas españolas de barcos con material militar dirigido al país hebreo, aunque ahora "se envuelva con la bandera palestina".

En este contexto, ha ironizado que se le permita tener una "prudente sospecha" sobre las intenciones de ese embargo, pues augura que tendrá múltiples agujeros.

Belarra ha argumentado que el embargo de armas a Israel debe afectar también a las bases norteamericanas de Rota y Morón, que ha definido como filiales israelíes que sirven para alimentar esas compras" de armamento.